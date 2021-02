Câți consilieri are ministrul Sănătății? Voiculescu: Pot să am și 2.000. Una este consilier onorific, alta sunt funcțiile plătite

"Da, deţin studii superioare. (...) Am studiat până în anul 2011, găsiţi diploma mea pe contul meu de Facebook, găsiţi certificatul de la Ministerul Educaţiei pentru recunoaşterea acelei diplome. Vă stau la dispoziţie pentru o discuţie în limba germană, pentru vizite la facultatea din Viena", a spus Voiculescu, întrebat de un parlamentar dacă are studii superioare.Voiculescu a spus că se poate afla acest lucru oficial de la instituţia de învăţământ superior din străinătate pe care a absolvit-o."Întrebaţi la Ambasada Austriei sau Ambasada Germaniei sau unde mai există titlul magister ca să vedeţi ce înseamnă asta. Oricând vreţi să vorbiţi cu mine despre asta nu am niciun fel de problemă. Sunt de asemenea destui colegi care pot confirma lucrul acesta", a mai spus ministrul.Răspunzând la altă întrebare, Voiculescu a precizat că are opt consilieri la Ministerul Sănătăţii, restul fiind onorifici."Mă bucur că m-aţi întrebat despre cei 21 de consilieri pe care spuneţi că îi am, pentru că asta este o minciună gogonată tipică PSD. Am auzit-o în 2016, acum din nou. Există opt consilieri ai ministrului Sănătăţii, nu a modificat nimeni hotărârea de guvern care spune foarte clar că sunt opt consilieri ai ministrului Sănătăţii. Restul sunt consilieri onorifici. Pot să am 2.000. Una este consilier onorific, adică cineva care eventual poate să vină la Ministerul Sănătăţii şi să facă acolo voluntariat, alta sunt funcţiile plătite. (...) Ministrul Sănătăţii are opt consilieri, la fel cum a avut fiecare ministru de până acum. Aţi mai minţit cu ceva, cu delegarea atribuţiilor. Fie nu ştiţi cum este să fii ministru sau să ai orice funcţie importantă când trebuie să delegi şi dacă eşti într-o funcţie de demnitate publică atunci evident delegi. (...) Vorbiţi despre şofer - nu am niciun şofer angajat special pentru mine. Vorbiţi despre secretară - evident că există o secretară a ministrului Sănătăţii", a susţinut Vlad Voiculescu.​ (AGERPRES)