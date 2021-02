Primele condamnări definitive în dosarul 10 august. Pedepsele primite de doi dintre agresorii jandarmeriței

Curtea de Apel București a pronunțat joi primele condamnări definitive în dosarul violențelor de la mitingul de 10 august, mai exact în dosarul agresării femeii jandarm. Doi dintre agresorii jandarmeriței au primit pedepse de închisoare cu executarea, iar alți cinci au condamnări cu suspendare. În primă instanță, toți cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm fuseseră condamnați la închisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecătoria Sectorului 1 fiind între 1 an și 2 ani și 8 luni.

Cei doi bărbați au primit pedepse de 2 ani și 8 luni, respectiv 2 ani și 9 luni de închisoare cu executare, potrivit Dig24.

În decembrie 2019, cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați la închisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecătoria Sectorului 1 fiind între 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitivă.

Instanța a mai dispus ca inculpații să îi plătească Ștefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.





Femeia ce făcea parte din forţele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovită de mai mulţi protestatari în 10 auguat 2018. Ea a fost prinsă în mulţime alături de un alt coleg jandarm, fiind loviţi de mai mulţi protestatari. Alţi protestatari au intervenit, însă, şi au făcut scut, pentru a-i apăra pe cei doi jandarmi.





La scurt timp, Jandarmeria a anunțat că femeia a fost internată cu suspiciune de fractură la coloana cervicală. Însă a fost externată după câteva zile. În spaţiul public au apărut critici la adresa ei având în vedere că, iniţial, reprezentanţii Jandarmeriei au anunţat că are o fractură de coloană pentru ca, după doar câteva zile, jandarmeriţa să părăsească spitalul pe propriile picioare.





“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.

Acesta nu este primul dosar în care sunt incluşi manifestanţi de la protestul din 10 august. În iulie 2020, 11 bărbaţi au fost condamnaţi de Judecătoria Sector 1 la pedepse de închisoare cu suspendare pentru huliganism la protestul din 10 august 2018. Un alt bărbat, care avea antecedente, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare.