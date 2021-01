Viitorul șef al CIA va fi William Burns, fost ambasador în Rusia și adjunct al secretarului de stat

Burns are în spate o carieră diplomatică de 33 de ani. În timpul administrației Obama, în perioada 2011-2014 a fost secretar de stat adjunct.În perioada 2005-2008, Burns a fost ambasadorul SUA în Rusia, potrivit CV-ului de pe site-ul think tank-ului privind relațiile internaționale Carnegie Endowment for International Peace.În prezent, este președintele acestei organizații.