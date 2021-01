Democrații încearcă destituirea lui Trump, după violențele de la Capitoliu / Pelosi: Președintele este o amenințare la adresa națiunii - VIDEO

The person who is running the Executive Branch of our government is deranged, unhinged, and dangerous. @60Minutes pic.twitter.com/HoiTWc1zQx — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 11, 2021

Președintele Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, a dat un ultimatum prin intermediul unei scrisori adresate colegilor duminică noaptea, relatează BBC News și The Guardian În scrisoare, ea îl descrie pe Trump ca fiind o ”amenințare imediată la adresa națiunii”.Luni, Camera Reprezentanților va lua în discuție o rezoluție prin care i se cere lui Mike Pence să invoce amendamentul 25 și să-l înlăture pe Trump, însă această moțiune nu are caracter obligatoriu pentru vicepreședintele american.Votul asupra rezoluției ar putea avea loc marți, iar Pence are la dispoziție 24 de ore pentru a da un răspuns.În etapa următoare, Pelosi spune că democrații vor continua cu procedura demiterii.“Protejând Constituția și democrația noastră, vom acționa urgent, pentru că acest președinte reprezintă o amenințare iminentă la adresa celor două. (...) Pe măsură ce zilele trec, groaza generată de asaltul președintelui la adresa democrației noastre se intensifică și de aceea este nevoie de acțiune imediată”.Pelosi a mai subliniat că Trump trebuie înlăturat înainte de 20 ianuarie când i se încheie mandatul, pentru că ceea ce a făcut este atât de grav încât acesta trebuie judecat (complicata procedură prevede votul în Camera Reprezentanților pentru încuviințarea destituirii, urmată abia apoi de un proces care are loc în Senat).Pentru ca noua procedură de destituire să se finalizeze, ar trebui ca miliardarul republican să fie declarat vinovat de două treimi din Senat, un eveniment care nu are nicio șansă să se producă înainte de depunerea jurământului de către Joe Biden, în 20 ianuarie.Pelosi a mai explicat că rezoluția îi cere lui Pence că mobilizeze executivul pentru activarea amendamentului 25 care prevede declararea președintelui în incapacitate de exercitare a atribuțiilor, situație în care acestea sunt preluate de către vicepreședintele SUA.