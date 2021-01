Imagini cu un bătrân căzut pe holul unui spital şi cerând ajutor în timp ce spune că așteaptă de trei ore și a avut un accident vascular, postate pe Facebook -VIDEO

Un bătrân încălţat cu şlapi, care are asupra sa un coş cu nuiele şi sacoşă, dar şi un baston, a fost filmat stând în genunchi, iar filmarea a fost postată pe Facebook, cea care a realizat înregistrarea afirmând că totul s-a întâmplat în Spitalul Orăşenesc din Corabia, scrie news.ro.











Întrebat de către cea care filmează de cât timp aşteaptă pe holul unităţii sanitare, bătrânul răspunde că aşteaptă de trei ore şi că a căzut. El mai spune că a suferit un accident vascular. Un cadru medical care apare îi cere bătrânului să se aşeze pe scaun, fără a-l ajuta, iar acesta răspunde: ”Nu pot să mă urc, am încercat şi nu mai pot”.”Nu mai plânge, tataie, că plângi degeaba! Hai să te ajut să te urci în căruţ!”, îi spune femeia care filmează bătrânul.Într-o altă filmare, se vede cum un angajat al spitalului ţine un scaun şi, fără a pune mâna pe bătrân, îl îndrumă cum să facă să se poată aşeza pe scaun.„Văzând că nu îl pot ridica singură, am mers sa anunţ un medic. Am anunţat o Dna Dr respectabilă, cu parul puţin mov. Nu ii voi dezvălui identitatea, nu aş vrea ca domnul Ivanus sa fie lezat in vreun fel Răspunsul doamnei: -«Să vină infirmierele» s-a întors şi fără urmă de umanitate a plecat. De ce Dna Doctor ?!Aşa ne învaţă jurământul lui Hipocrate???? Prima doamnă mai calmă ce-i drept, asistentă, încerca sa ajute, se uita la mine, eu la dânsa. A plecat după infirmiere şi dumneaei. Vin infirmierele!!! Şi de aici mă voi aprinde puţin. Foc nu iau, nu pentru că mă tem de cineva. Pur şi simplu pentru că adevăraţii oameni nu îşi pătează caracterul. Două agramate, incompetente lipsite de profesionalism. «Doamnele» infirmiere nu au mişcat un deget, pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd”, a scris femeia care l-a filmat pe bătrân, în comentariul care însoţeşte imaginile.