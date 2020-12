Turcan despre majorarea salariilor și a pensiilor: Nu vă pot spune acum o soluție. Orice creștere trebuie să fie sustenabilă

”Într-un an de criză sanitară și economică, am crescut salariul minim în mod predictibil. (...) Orice creștere trebuie să fie sustenabilă. Dacă ajungem să facem majorări artificiale, vom ajunge să facem rău tuturor oamenilor. Nu are nimeni interesul să dea cu o mână și ia cu două”, a spus ea.”Noi am dorit (...) ca atunci când venim cu bugetul să dăm toate explicațiile și pentru creșteri și pentru prorogări. Nu vă pot spune acum care va fi soluția”, a mai declarat Turcan.Ea a precizat că susține majorarea alocațiilor pentru copii.