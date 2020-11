Eduardo Nieto, Country Manager EDPR România: „Trebuie un sistem de reglementare care să ofere predictibilitate pe termen lung din energie regenerabila”

"Orice măsură care sa faciliteze stabilitatea și să ofere o mai mare claritate și transparență în licitațiile publice pe termen lung va permite investiții pentru dezvoltarea durabilă a energiei regenerabile", a declarat pentru HotNews.ro Country Manager EDPR România, Eduardo Nieto.

Într-un interviu, Nieto subliniază „importanta a unui calendar de licitație cu contracte pentru diferență (CfD), care sa garanteze prețul de vânzare al energiei la 25 sau 30 de ani”.

Întrebare: Care este prezența actuală a EDPR în România?

Răspuns: EDPR este angajată în România ca piață și ca centru de dezvoltare tehnologică, nu degeaba prezența noastră în țară a început în 2008. Obiectivul nostru principal este să continuăm să desfășurăm proiectele în România în instalații precum parcurile eoliene din regiunile Dobrogea (419 MW) și Moldova (52 MW) și energia solară în Oltenia (50 MW), care au o capacitate instalată combinată de 521 MW. În plus, avem câteva parcuri eoliene și solare în curs de dezvoltare în diferite regiuni pe care dorim să le licitam în continuare pentru a fi pregătiți pentru construcția lor atunci când va exista un sistem de reglementare care să ofere vizibilitate asupra viitoarelor fluxuri de numerar pe termen lung. De asemenea, în decembrie 2019 am lansat un nou sistem de stocare a energiei conectat la o instalație solară din Bălești (Oltenia). Acesta constă din prima instalație de stocare a energiei asociată cu un parc solar pe care EDPR îl pune în funcțiune, cu un sistem care va permite încărcarea bateriilor atunci când există o producție în exces și, când generarea este sub așteptări, acestea vor folosi energia stocată pentru aprovizionarea consumatorilor.

I: Care este potențialul României în ceea ce privește sectorul regenerabil?

R: România are una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. Acest lucru este consolidat în continuare odată cu intrarea pe piața muncii a unei noi generații de lucrători cu înaltă calificare, care sunt extrem de competitivi în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în comparație cu alte piețe. În acest context, una dintre forțele motrice pentru a conduce economia ar putea fi sectorul surselor regenerabile de energie, dar este esențial, așa cum am spus mai înainte, o reglementare stabilă care să ofere vizibilității fluxurilor de numerar investitorilor pe termen lung, care, va avea, de asemenea, un impact asupra prețurilor energiei la nivel național, care va fi mai mic pentru consumatorul final. România a prezentat recent Comisiei Europene Planul său național integrat de energie și climă pentru perioada 2021-2030. În acest sens, Comisia Europeană a solicitat României să crească semnificativ nivelul de ambiție în ceea ce privește contribuția la obiectivul UE privind energia regenerabilă pentru 2030 la un minim de 34%. Acest context ne face să credem că există un potențial mare de creștere în România, iar EDPR dorește să facă parte din acest potențial ca o companie care a optat pentru țara pe termen lung.

I: Pe ce zona se concentrează EDPR in Romania?

R: In EDP Renewables, ne concentrăm pe zona de generare a energiei, nu pe zona de comercializare, în care sunt prezente și alte companii ale Grupului EDP. Cu toate acestea, există un drum lung de parcurs când vine vorba de piața PPA (Acord de achiziție publică) din România, unde pot cu siguranță să meargă pe urmele altor piețe precum Statele Unite sau Spania.

I: Cum a afectat epidemie Covid-19?

R: În ciuda pandemiei, EDPR a reușit să-și continue punerea în aplicare a Planului de Afaceri 2019-2022; nu degeaba, am asigurat deja 86% din MW-urile stipulate în Planul menționat (7GW). În cazul României, funcționarea parcurilor noastre nu a fost afectată și nu a existat nicio reducere a personalului. Cu toate acestea, este necesar un regulament care să stabilească un regulament bazat pe concurență și contracte pentru diferență (CfD) care poate prevedea un calendar de licitații pe piața românească care să ofere garanții pentru a continua investițiile pe termen de 25-30 ani. S-a demonstrat că acest sistem competitiv este cel care funcționează cel mai bine în alte țări europene coroborat cu un sistem de contracte bilaterale private care garantează în continuare competitivitatea pieței libere a energiei electrice din țară. Ca în majoritatea locurilor, pandemia a provocat o reducere a cererii, în special în lunile cu activitate mai redusă. Cu toate acestea, datorită strategiilor noastre de acoperire a prețurilor, am reușit să conținem prețurile. Nu ne îndoim că piața va reveni la normal, iar calea creșterii economice din România va fi din nou o realitate.

I: Ce măsuri credeți că ar trebui să ia guvernul român pentru a stimula sectorul?

R: Așa cum am subliniat, actuala reglementare în ceea ce privește energiile regenerabile face dificilă gândirea la investițiile viitoare, deoarece nu există vizibilitate asupra rentabilității pe care o vor avea aceste investiții pe termen lung. Cu toate acestea, Parlamentul a aprobat recent un memorandum în care pune bazele pentru crearea unui sistem de reglementare a contractelor pentru diferențe bazate pe licitații publice.

Sperăm că detaliile vor putea fi definite în curând. Există un alt aspect care face competitivitatea în sector foarte dificilă. Vorbesc despre costurile pe care producătorii le suferă pentru a garanta echilibrul sistemului electric. Pe piețele naționale de energie electrică dezagregate din Europa, piața de echilibru este aranjamentul instituțional care se ocupă de echilibrul cererii și ofertei de energie electrică. În România, producătorii de energie electrică își asumă un procent extrem de mare (în jur de 20%), în timp ce în alte țări europene vorbim despre un cost între 2% și 5%.

De asemenea, vedem semne de la autoritatea de reglementare a dorinței de a acționa în acest sens pentru a îmbunătăți competitivitatea afacerii din țară. România este cu cea mai lungă cale de creștere din UE. Fără îndoială, orice măsură care ajută la facilitarea stabilității și oferă o mai mare claritate și transparență în licitațiile publice pe termen lung va permite investiții pentru dezvoltarea durabilă a energiei regenerabile în țară. Investitorii au nevoie de certitudine reglementară și vizibilitate a viitoarelor fluxuri de numerar pe termen lung, dar avem nevoie și de certitudine juridică și de un stat angajat să mențină reglementarea neschimbată pe tot parcursul vieții proiectelor. Pentru aceasta, este necesar un echilibru bun între reglementare și menținerea costurilor consumatorului final la niveluri cât mai mici posibil.