Părinţii din Galaţi care şi-au retras copiii de la şcoală din cauza restricţiilor au revenit asupra deciziei

Potrivit şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Galaţi, Onuţ Atanasiu, părinţii celor doi minori au informat instituţia asupra deciziei luate, scrie Agerpres.







În consecinţă, IŞJ Galaţi nu va mai face plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului, pentru împiedicarea copiilor, de către proprii părinţi, de a avea acces la educaţie.

„Subsemnaţii..., în calitate de părinţi ai elevilor...., înscrişi în clasa a V-a şi a III-a la Şcoala 25 Galaţi vă solicităm să luaţi act de de retragerea copiilor noştri de la cursurile şcolare ale anului 2020-2021, urmând să-i înscriem pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2021-2022. Vă aducem la cunoştinţă că hotărârea de a ne retrage copiii de la şcoală am luat-o având în vedere situaţia actuală din ţara noastră, precum şi faptul că sunt impuse restricţii şi sunt limitate şi încălcate drepturile copiilor la sănătate, la liberă mişcare. Noi, în calitate de părinţi, v-am adus la cunoştinţă faptul că nu suntem de acord cu măsurile impuse în şcoală, că nu suntem de acord cu limitarea şi încălcarea drepturilor copiilor noştri şi nu numai. Noi, în calitate de părinţi, apreciem că prin impunerea restricţiilor şi prin limitarea şi încălcarea drepturilor copiilor se aduce o atingere gravă dezvoltării normale atât din punct de vedere psihic, emoţional şi fizic”, au scris, marţi, părinţii în informarea adresată şcolii.Reprezentanţii şcolii au informat conducerea IŞJ Galaţi despre această situaţie, instituţia transmiţându-le părinţilor că încălcarea dreptului copilului la educaţie este o faptă penală ce va fi sancţionată ca atare.„Părinţii i-au trimis la şcoală fără mască încă de la începutul anului. Profesorii i-au întrebat pe copii, le-au oferit măşti, iar ei au spus că nu poartă. Mai mult chiar, a avut loc un conflict în curtea şcolii în urma căruia unul dintre părinţi a fost amendat de poliţişti. După aceea, părinţii au solicitat adeverinţă medicală astfel încât copiii să facă doar cursuri online. A rămas să ne întâlnim pentru a discuta situaţia. I-am spus că-i fac plângere. Conform Codului penal, restricţionarea dreptului la educaţie a unor copii se pedepseşte cu închisoare între trei luni şi un an sau cu amendă, în funcţie de gravitatea cazului. Lupta lui împotriva măştilor e treaba lui, dar eu, ca inspector şcolar general care am fost sesizat de situaţie, trebuie să iau măsuri”, a declarat Onuţ Atanasiu.El a precizat că la nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate aproximativ 50 de cereri prin care părinţii au solicitat ca elevii să nu poarte măşti şi să nu folosească dezinfectant.