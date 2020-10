Fără pedepse foarte mici sau cu suspendare în cazul traficului de persoane. Proiect de modificare a Codului Penal, depus de Vlad Alexandrescu la Parlament

Fără pedepse foarte mici sau cu suspendare aplicate în cazul traficului de persoane și al exploatării sexuale a minorilor. Un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, care înăsprește pedepsele pentru aceste infracțiuni grave, a fost depus de senatorul USR Vlad Alexandrescu la Parlament. România este pe prima poziție ca stat de origine a victimelor traficului de persoane la nivel european, conform celui mai recent raport al Uniunii Europene, publicat în anul 2018.







Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal inițiat de senatorul Vlad Alexandrescu și expunerea de motive pot fi consultate integral în documentul atașat.









va crește perioada de prescripție a răspunderii penale pentru faptele prevăzute la art art. 210 (trafic de persoane) şi art. 211 (trafic de minori) din Codul Penal

obligarea la comiterea de fapte prevăzute de legea penală devine infracțiune

crește de la 3 la 4 ani pedeapsa minimă pentru oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, împiedicându-se astfel codamnările cu suspendare;

crește de la 3 la 5 ani pedeapsa minimă pentru recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, împiedicându-se astfel codamnările cu suspendare;

crește la 7 ani de închisoare pedeapsa minimă atunci când fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (2) sau în vederea exploatării sexuale a unui minor.

crește de la 3 la 4 ani pedeapsa minimă în cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere.

"Conform celui mai recent Raport al Uniunii Europene, publicat în 2018, România este pe prima poziție ca stat de origine a victimelor traficului de persoane la nivel european. 74% din totalul de victime sunt cetățeni români, iar 61% din victime sunt exploatate sexual", afirmă Vlad Alexandrescu."Protejarea minorilor și combaterea abuzurilor împotriva minorilor au constituit o prioritate pentru mandatul meu de senator și consider că este necesară armonizarea unor texte de lege din Noul Cod Penal cu standardele minime stabilite de Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, care trebuia transpusă integral de România până la data de 6 aprilie 2016, precum și de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Dincolo orice date statistice, rămâne suferința victimelor și rămâne imaginea tristă a României în lume, o țară care nu este capabilă să-și protejeze cetățenii, nici măcar minorii. Marii traficanți și clanurile infracționale scapă de mâna justiției, iar noi până acum ne-am uitat la ei neputincioși", afirmă senatorul USR.Cel mai recent Raport al Uniunii Europene, publicat în 2018, menține în continuare România ca prim stat de origine a victimelor traficului de persoane la nivel european, raportând un procentaj de 74% cetățeni români din totalul de victime identificate în UE și un procentaj de 61% dintre acestea exploatate sexual. Comisia Europeană atrage atenția asupra numărului disproporționat de mare de rețele românești de trafic de persoane în raport cu restul statelor europene, arată Vlad Alexandrescu.De asemenea, Raportul privind traficul de persoane realizat de către Departamentul de Stat al SUA, menționează că România "nu îndeplineşte în totalitate standardele minime în vederea eliminării traficului de fiinţe umane, însă depune eforturi semnificative în acest sens"."Am depus această Lege pentru modificarea și completarea art. 154, 182, 210, 211 și 213 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, pentru a sancționa corespunzător legislației comparate și internaționale infracțiunile de trafic de persoane și exploatarea minorilor de orice fel!", arată Vlad Alexandrescu.Senatorul USR spune că, pentru prima dată, traficul de persoane va fi definit cuprinzător în lege: "În baza modificărilor propuse, pedepse foarte mici și cu suspendare nu ar mai putea fi aplicate pentru acest tip de infracțiuni extrem de grave. Amintesc aici decizia recentă a instanței de judecată prin care condamnă la 1 an și 1 lună, cu suspendare, un bărbat de 39 de ani, căsătorit și cu 2 copii, care a recrutat o minoră de 14 ani pe care a scos-o din țară în baza unor documente de călătorie false și apoi a forțat-o să se prostitueze în Spania.""Vreau să transmit mulțumiri colaboratorilor, profesioniștilor care au contribuit la elaborarea acestei legi și mă bucur că am putut avea o colaborare frumoasă! România va deveni o țară europeană, cu legi și măsuri clare împotriva infractorilor și pentru beneficiul cetățenilor cinstiți! Mă voi lupta din răsputeri pentru asta!", este mesajul senatorului USR.