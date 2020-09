VIDEO Aurescu: UE să ia în calcul posibilitatea unor eventuale sancțiuni, dacă va fi nevoie, în legătură cu otrăvirea lui Navalnîi

România consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai activă în dosarul otrăvirii opozantului rus Aleksei Navalnîi și să ia în calcul posibilitatea unor eventuale sancțiuni în acest caz, dacă va fi nevoie, afirmă ministrul de Externe Bogdan Aurescu.

