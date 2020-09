Primarul din Deveselu a murit de COVID-19

El a fost internat la Spitalul suport COVID din Caracal, dar pentru că starea sa de sănătate s-a deteriorat, a fost transferat la Spitalul Colentina din Capitală.La scurt timp după ce a fost internat, Ion Aliman a povestit pentru Adevărul cum a descoperit că este infectat cu Covid 19. „Sâmbătă, acum o săptămână, m-am simţit mai rău. Să zic aşa, o mică răceală, când te prinde curentul. Duminică, am fost mai rău, iar luni, când m-am trezit să plec la serviciu, mi-am dat seama că nu prea mai sunt în posibilitatea de a merge. Şi am hotărât să rămân acasă, să-mi iau concediu, toată săptămâna, până fac analize şi văd ce se-ntâmplă cu mine“, a declarat in ziua internării primarul Ion Aliman, pentru Adevărul.Ion Aliman a fost căpitan de vas de croazieră până în 2012, când a venit la Primărie.Acum se înscrisese din nou în cursa electorală şi voia al treilea mandat pe listele PSD.