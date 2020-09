Imagini spectaculoase cu o grupare de stele din apropierea galaxiei Marele Nor al lui Magellan

Imaginea publicată de NASA pe contul de instagram a fost surprinsă de Hubble Space Telescope și arată o grupare de stele NGC 1805, care reflectă mai multe culori spectaculoase. În centrul imaginii se află mii de stele care sunt poziționate de 100 până la 1.000 de ori mai aproape una de alta, față de distanța dintre Soare și cea mai apropiată stea. ⁣Diferența izbitoare dintre culorile stelelor apare în fotografie, fiind vorba despre o combinație neobișnuită: de la stele albastre, strălucind puternic în nuanțe de ultraviolet până la stele roșii.Anul trecut, oamenii de știință vorbeau despre faptul că galaxia din care face parte sistemul nostru solar, Calea Lactee, se va ciocni peste aproximativ 2 miliarde de ani cu una dintre galaxiile sale satelit, Marele Nor al lui Magellan.Evenimentul se va produce cu aproximativ 3 miliarde de ani mai devreme de o altă ciocnire galactică spre care se îndreaptă Calea Lactee, cea cu galaxia Andromeda, conform unui studiu publicat anul trecut de cercetători de la Universitatea britanică Durham în ultimul număr al revistei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, transmite luni Live Science.Deşi Marele Nor al lui Magellan are doar aproximativ 1/20 din masa stelară a Căii Lactee, coliziunea va afecta permanent ambele galaxii, reactivând găuri negre adormite, modificând orbitele stelelor din jurul centrelor galactice şi chiar aruncând stele în spaţiul intergalactic.Această galaxie satelit a Căii Lactee se află la distanţa de aproximativ 160.000 de ani lumină. Marele Nor face parte din Grupul galactic Local, alături de Galaxia Andromeda (M 31) şi de Galaxia Triangulum (Triunghi - M 33).“Distrugerea Marelui Nor al lui Magellan, ce va fi devorat de Calea Lactee, va produce haos în galaxia noastră”, declara Marius Cautun, coordonatorul studiului şi cercetător postdoctoral la Institutul pentru Cosmologie Computaţională al Universităţii din Durham.