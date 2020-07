​INTERVIU Ciprian Mirea - Director of Ecosystem și Head of Trade Marketing, - Huawei: Acum suntem la aproximativ 30% cotă de piață, practic 1 din 3 români aleg să cumpere un smartphone HUAWEI

Articol susținut de Huawei ​





Chiar și în acest context plin de provocări, am reușit să ne menținem calendarul de lansări și să ne adaptăm strategia de business pentru a continua să oferim publicului larg produse noi, de care să se bucure în această perioadă și care să îi ajute să rămână în contact cu cei dragi. Situația deosebită în care ne aflam la momentul lansării, dar care continuă și în prezent, a pus și pune o presiune mai mare pe tot ceea ce planificăm și vrem să punem în aplicare. Cu toate acestea, deținem know-how-ul necesar pentru a ne adapta situației, lucru care se vede și în parcursul nostru din acest an.

Seria Huawei P40 lansată recent în România a fost primită cu căldură de către utilizatori, chiar și în acest context complicat al pieței, de unde înțelegem că apetitul consumatorilor pentru tehnologiile de ultimă oră s-a menținut sau poate chiar s-a intensificat în această perioadă. Ne bucură să vedem acest interes crescut pentru segmentul premium, dar și pentru categoria mid-range, Huawei P40 lite fiind și el foarte bine primit pe piața locală, înregistrând vânzări foarte bune în perioada de precomandă și, chiar și după încheierea acesteia. Spre exemplu, Huawei P40 lite a performat cu aproape 60% mai bine după lansare în comparație cu Huawei P30 lite, modelul lansat anul trecut.

În ceea ce privește dezvoltarea ecosistemului HUAWEI, am depus eforturi pentru a ne adapta rapid situației și astfel am reușit să lucrăm în continuare eficient și să nu fim afectați de noile provocări impuse. Desigur, am fost nevoiți să găsim noi soluții pentru a avansa cu proiectele pe care le avem în plan și pentru a eficientiza munca de la distanță, iar efortul depus se vede în evoluția Huawei AppGallery, care este una extraordinară. Numărul aplicațiilor locale au ajuns deja la un număr de peste 600, în condițiile în care, acum aproximativ 6 luni, numărul total de aplicații românești era egal cu 0. Avem aplicații importante și utile din toate categoriile, atât pe plan local, cât și internațional. În plus, organizăm permanent concursuri și lansăm oferte speciale, prin care utilizatorii pot obține extra beneficii în magazinul Huawei AppGallery, iar acest lucru se vede direct în creșterea utilizatorilor și în faptul că aceștia rămân fideli platformei.





2. Majoritatea oamenilor recunoaște în primul rând, pe lângă puterea hardware a device-urilor Huawei, calitatea camerelor. În benchmark-uri fiind mereu pe primele locuri. Care sunt performațele seriei Huawei P40?





Seria P lansată de HUAWEI a însemnat întotdeauna angajamentul companiei de a oferi acces utilizatorilor la tehnologii hardware premium, cu performanțe de vârf în materie de tehnologie și fotografie, dar și un design cu o estetică inovatoare.

Pentru prima dată, Huawei P40 Pro include şi senzorul RYYB, special conceput pentru a capta mai multă lumină şi pentru a oferi o calitate mai bună a fotografiilor cu zoom. Huawei P40 Pro+ are SuperZoom de până la 100x, prevăzut cu un nou design periscopic, care captează lumina de cinci ori mai bine, extinzând capacitatea de mărire cu 178% pentru a suporta zoom-ul optic de până la 10x.





3. Ce aduce nou seria Huawei P40 față de seria precedentă? Un fel de versus.





Inovația se află în ADN-ul brand-ului HUAWEI, iar prin fiecare nouă lansare încercăm să aducem pe piață o serie de tehnologii din ce în ce mai puternice care să satisfacă nevoile actuale ale consumatorilor.

De asemenea, a fost optimizată stabilizarea de imagine, atât pe camera principală, cât și pe camera de zoom, prin folosirea unui mix de stabilizare optică de imagine și de stabilizare software asistată de AI. A mai fost introdus și un sistem nou de focalizare mai rapidă, focalizare în timp real, aș spune. Este vorba despre Octa PD, bazat pe analiza simultană a 8 puncte de focalizare. Zona de videografie a primit și ea un boost față de seria anterioară P30, prin filmare 4K la 60FPS, sensibilitate crescută la lumină și filmare slow motion la peste 7000 de cadre pe secundă.





Așa cum menționam și anterior, traficul în cadrul Huawei AppGallery a crescut de aproximativ 6 ori în comparație cu acum câteva luni, iar curba de creștere rămâne exponențială. Magazinul de aplicații HUAWEI se bucură deja de peste 600 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale. De asemenea, încercăm să demarăm cât mai multe activități care să aducă extra beneficii utilizatorilor Huawei AppGallery, cum ar fi concursuri speciale, prin intermediul cărora să poată câștiga puncte HUAWEI pentru fiecare aplicație instalată, fiecare punct fiind echivalentul unui leu. Aceștia pot utiliza punctele pentru a-și activa diferite servicii suplimentare, precum spațiu suplimentar de stocare în Cloud, teme, fonturi sau extra beneficii în jocurile preferate.

Star Taxi este chiar una dintre primele aplicații de taxi & ride sharing din regiune integrată 100% cu serviciile HMS. Compania ne-a transmis faptul că este foarte important să fie alături de toți utilizatorii de taxi, deci și de utilizatorii HUAWEI, a căror cotă de piață este de aproximativ 30% în România. Ne așteptăm ca în viitorul apropiat să ni se alăture în această călătorie și alte aplicații importante la nivel regional.





5. Care sunt planurile HUAWEI în ce privește tot ecosistemul, de asemenea, ce planuri există pentru piața locală?





Planul nostru este să continuăm în același ritm alert pentru a aduce beneficii utilizatorilor Huawei AppGallery. Colaborăm constant cu partenerii locali pentru a oferi beneficii speciale utilizatorilor care descarcă aplicațiile lor direct din Huawei AppGallery, cum ar fi: pizza gratuită de la Jerry’s Pizza, bilete la film prin aplicația Cinemagia, bugete de promovare ale anunțurilor și tombole prin LaJumate.ro, iar exemplele de acest fel pot continua. Și pentru această vară pregătim ceva special pentru cei care descarcă aplicații, astfel încât aceștia să poată câștiga și premii fizice: telefoane, tablete sau căști, dar și diferite vouchere puse la dispoziție de către parteneri.





6. Care este cota de piață a HUAWEI, pe zona de smartphones, la nivel local și care o să fie tendința până la final de an?





În acest moment ne bucurăm de o creștere susținută de la începutul anului. Creștere ce s-a consolidat în ultimele 2-3 luni. În ciuda faptul că piața a scăzut în această jumătate a anului, noi am reușit să înregistrăm o creștere. Acum suntem la aproximativ 30% cotă de piață, practic 1 din 3 români aleg să cumpere un smartphone HUAWEI. Acest lucru se datorează faptului că ne concentrăm să aducem către consumatori cele mai bune produse din punctul de vedere al mix-ului tehnologie/beneficii/preț, lucru care se vede în încrederea românilor față de noi. Pentru această a doua jumătate a anului ne concentrăm pe strategia noastra 1+4+n și pe sinergia dintre produsele noastre, astfel încât românii să se poată bucura de un ecosystem complet, atât hardware cât și software.

Flagship-urile din seria P40 recent lansate continuă această tradiție, fiind dotate cu cel mai mare senzor HUAWEI CMOS de care a beneficiat un smartphone până acum, având un sistem de camere foto care funcţionează impecabil în orice moment al zilei. De asemenea, Huawei P40 Series sunt alimentate de un procesor Kirin 990 5G pentru a furniza conectivitate integrată 5G cu cel mai cuprinzător suport de bandă 5G, performanță AI robustă și eficiență de putere într-un factor de formă mai mic decât oricare dintre predecesorii săi.Pentru o experienţă de fotografiere şi mai complexă, telefoanele beneficiază și de noul HUAWEI Golden Snap, o funcţie de editare care se găsește direct din galerie și care foloseşte AI. Aceasta le permite utilizatorilor să aleagă cele mai reuşite cadre dintr-o imagine în mişcare în funcţie de posturile şi expresiile recunoscute de Algoritmul de mişcare AI. În plus, camera duală de selfie poate realiza fotografii de 32MP asistate de AI şi filmări la rezoluţie 4K şi 60 fps.Cu Huawei P40, spre exemplu, am reușit să aducem fotografia mobilă la o performanță recunoscută deja de entități de renume din industrie. În procesul de implementare a camerelor foto pentru acest model, a fost aplicată o abordare diferită, care nu vizează numărul de megapixeli. Fotografii știu că nu din acest aspect reiese calitatea fotografiei. De-a lungul timpului, am ales să ne concentrăm pe elementele care contribuie cu adevărat la realizarea unei fotografii de excepție, păstrând, bineînțeles, un număr suficient de megapixeli (50MP), pentru ca imaginea să poată fi imprimată chiar și pe elemente foarte mari, cum ar fi reclamele outdoor. Din acest motiv, am acordat o atenție deosebită sistemului de camere Ultra Vision Leica și am adus îmbunătățiri substanțiale în numeroase categorii. Huawei P40 dispune de cel mai mare senzor de pe piață -ceea ce înseamnă mai multe detalii surprinse și sensibilitate crescută la lumină slabă și, totodată, de senzori noi de tip RYYB, atât pe camera principală, cât și pe camera periscop.Printre aplicațiile noi din AppGallery se numără: Star Taxi, MyEnel, Card Sodexo România, E.ON România, MyEdenred, Știri din România, Digi Online, MobilePay, Saloanele Magic, Underline, Orange Games, Yoxo by Orange.