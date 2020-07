Merkel, la prima vizită externă după izbucnirea pandemiei. Redresarea economică, principalul subiect

În timpul primei sale vizite externe efectuate după izbucnirea pandemiei de COVID-19, Merkel se va întâlni cu preşedinţii Parlamentului European, Consiliului European şi Comisiei Europene - David Sassoli, Charles Michel şi Ursula von der Leyen.Germania a preluat preşedinţia semestrială a Consiliului UE la 1 iulie şi o va preda Portugaliei la 1 ianuarie 2021. Vizita cancelarului german la Bruxelles are loc cu o săptămână înaintea summitului UE în care liderii celor 27 de state membre vor încerca din nou să ajungă la un compromis asupra planului european de redresare economică.La finalul lunii iunie ei nu au reuşit să cadă de acord asupra unui proiect concret. Comisia Europeană a propus un pachet de 750 de miliarde euro, dintre care 500 miliarde euro sub formă de granturi şi 250 miliarde euro în credite. Dar, deşi discuţiile pe care Angela Merkel le are prevăzute miercuri la Bruxelles ar putea deschide calea către avansarea negocierilor în timpul săptămânii viitoare, încă există critici dure din partea Ţărilor de Jos, Suediei, Danemarcei şi Austriei faţă de unele aspecte ale propunerii executivului comunitar.(Sursa: Agerpres)