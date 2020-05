Cum îi răspund doi cercetători români unui concetățean care se laudă că va ignora carantina și regulile autorităților

Draga

Cezar Ionascu

, postarea ta intitulata "Declaratie importanta pt tara" (despre Covid 19)

m-a facut pe mine si pe

Stefan Szedlacsek

sa ne intrebam daca tu (si societatea) mai aveti nevoie de cercetatori ca noi. De ce sa mai cercetam vaccinuri, medicamente si aparate medicale in laboratoarele noastre daca tu (si cei care iti dau drepate) nu veti folosi cercetarile noastre? De ce sa o facem daca tu consideri ca noi (si grupurile de cercetare in care lucram) ar face parte din conspiratii mondiale? Oare nu ar fi mai bine sa renuntam la cercetare si sa ne apucam de agricultura? Speranta noastra este ca cei care te urmaresc nu vor fi de acord cu tine si vor folosi cercetarile noastre. Iata mai jos ai raspunsurile noastre directe la „declaratia” ta:

Cunoscutul fizician și cercetător Cristian Presură și Stefan Szedlac sek , cel care a realizat prima clonare din Romania, au reacționat la postarea de pe Facebook a unui român (20 mii de like-uri si creste), unde se laudă ca el va ignora regulile autoritatilor si va face ce vrea in criza Covid. Postarea se propaga mai departe pe net, alimentand conspiratiile.

1. Nu vrei sa porti masca pentru ca faciliteaza reproducerea bacteriilor in plamani! Prin urmare, doctorii care stau cu masca pe fata cate 10 ore zilnic sunt toti bolnavi de plamani, asa o fi? Chiar crezi ca obligativitatea purtarii ei in mijloacele de transport si in mall-uri din Germania, Austria si unele state din SUA, este o tampenie? Nu uita, daca vei fi infectat cu Covid, vor fi cateva zile de inceput in care tu nu vei sti asta. Fara masca, creste sansa ca vei imprastia virusul la prietenii tai. In functie de situatia lor medicala, unii vor muri. Mai scrii undeva pe pagina ta ca:” Masca e fatala - oxigenul este diminuat si astfel insuficient la fiecare respiratie”. Tot “savantii” pe care-i urasti sa stii ca au determinat cu foarte multi ani in urma ca aerul are 21% oxigen si 78% azot cam orice ai face iar biata masca va lasa sa treaca prin ea exact acelasi procent de 21% oxigen.

2. Nu porti manusi normale. Dar ce te impiedica sa porti manusi de plastic de unica folosinta? Sa stii ca la inceput cei de pe vasul ”Diamond Princess” nu purtau nici masti nici manusi. Stii din cei 3711 pasageri cati s-au infectat de la un singur pasager cu Covid?: 700 pasageri.

3. Ai imbratisa chiar acum pe cineva drag in public. Sa speram ca nu ai capatat virusul cu cateva zile inainte, in asa fel incat sa nu stii, iar apoi sa il dai mai departe si sa il omori pe cel pe care l-ai imbratisat. In orice caz, daca insisti in continuare, te invitam la o sectie de terapie intensiva sa imbratisezi toti bolnavii de Covid 19 de acolo. Evident, conform principiilor tale, nu vei purta nici masca nici manusi. Vei putea ramane in continuare acolo in sectie, garantat vei avea nevoie de asistenta medicala serioasa.

4. Nu faci vaccinul antigripal si speri in sinea ca iti vor urma exemplul multi din cei 12K de simpatizanti ai postarilor tale. Te-ai gandit ca un procent insemnat al acestora este fie in varsta, fie are o forma de imunodeficienta si imbolnavirea lor de gripa ar putea fi fatala?

5. Nu mergi la testari pentru ca stii SIGUR ca autoritatile vor manipula rezultatul, te vor declara pozitiv, pentru a mari, cum spui tu, „circul”. Draga Cezar, induci o neincredere acuta in autoritati, care va afecta in mod negativ toata societatea. Noi cercetatorii facem tot posibilul sa influentam autoritatile sa ia deciziile corecte, pe baza a ceea ce am aflat prin cercetarile noastre. Nu ne reuseste intotdeauna, insa a spune ca autoritatile recomanda si asigura testarile doar ca sa faca „circ” inseamna sa desfiintezi intreaga cunoastere medicala si sa invoci o colaborare diabolica intre medici si autoritati. A propos, ti-ai facut vreodata tie sau copiilor tai o antibiograma? Daca da, conform convingerilor tale, ai primit rezultatul pozitiv peste tot (de dragul „circului”)? Cu siguranta insa nu ai acceptat administrarea niciunui antibiotic caci e produs de organizatii”criminale”.

6. Te speli pe maini pentru ca te-a invatat mama. Corect. Dar ea de ce te-a invatat asa? Pentru a elimina patogenii! Ea stia mai bine decat tine.

7. Nu vei face niciun vaccin, nici membrilor familiei tale, nici copiilor tai. Sugerezi insa ca nimeni nu ar trebui sa faca, iar asta este EXTREM de periculos. La sugestia ta, colegii nostri din cercetarea medicala specializati pe vaccinuri ar trebui sa renunte la cercetare si sa caute alt job. Dar ce crezi ca se va intampla fara vaccinuri pe lumea asta? Cat crezi ca va dura pana vor reapare epidemiile? Ce le vei spune copiilor tai cand copii lor (nepotii tai) vor muri de o astfel de epidemie, care inainte era stopata ? Stii de exemplu ca variola, tot o boala produsa de un virus (care zici ca nu exista) a omorat doar in secolul XX 300 milioane de oameni? Si stii cum a fost ea eradicata acum 40 de ani? Vei fi surprins: cu ajutorul unui vaccin! Iar tu vrei sa desfiinteze vaccinurile!

8. Nu crezi ca guvernul si organizatiile internationale „criminale” lucreaza pentru binele tau. Putem sa-ti spunem ca unul din autorii acestui mesaj (Stefan Szedlacsek) lucreaza intr-un institut de cercetare al Academiei, finantat de guvernul Romaniei. Atat Academia cat si Guvernul Romaniei sunt organizatii criminale? Dai exemplul ca in tarile in care e cel mai mic numar de bolnavi de cornavirus, OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) nu are acces. Ne-am uitat si noi pe Wordometer, sa vedem care e tara asta. Am aflat: Saint Pierre Miquelon, o tara cat o comuna mai mare (cam 5000 locuitori) are intr-adevar 1 singur caz pozitiv de Covid 19. Si e drept, nu e in OMS – e normal, apartine de Franta care bineinteles ca e in OMS. Sau poate te referi la Malta, tara din Europa cu cel mai mic numar de Covid 19 pozitivi? Stai linistit, apartine si ea de OMS.

9. Zici ca virusul nu exista decat in statistici sau la TV sau in informatii. Propun sa facem un experiment atunci; sunt laboratoare in tara care pot purifica virusul SARS-CoV-2. Le platesti reactivii, laboratorul iti va purifica virusul si iti va arata si poza lui electrono-microscopica. Apoi, dupa ce semnezi o declaratie ti se vor injecta virusii (pe care i-ai vazut la microscopul electronic). Apoi vei fi monitorizat ca sa vedem in cat timp vei face simptomele caracteristice ale Covid 19. De acord? Caci daca e asa cum zici, ca virusul e doar in statistici, atunci nu vei face nicio boala, nu-i asa? Chemam si televiziunile ca sa asiste la eveniment, esti de acord?

10.. „Opreste stirile si incepe cercetarile independente”, asa incurajezi pe cei care te urmaresc pe Facebook.. Ai uitat sa le spui ca, inainte de a incepe cercetarile, urmaritorii tai vor trebui sa faca facultatea de medicina sau biologie, apoi un doctorat de vreo 5 ani si in fine sa dobandeasca o experienta de laborator de inca vreo 5 ani cel putin, pentru a sti cum sa faca cercetarile. Apoi ai uitat sa le spui sa puna cateva milioane de euro deoparte, pentru cheltuielile experimentale in laboratoare. Ai uitat sa le amintesti ca cercetarile dureaza ani de zile, ca au nevoie de echipe de oameni inalt calificati, un efort sustinut si nu in ultimul rand de minti luminate care sa inteleaga rezultatele cercetarilor. Draga Cezar, asa se face o cercetare, ti-o spun doi oameni in domeniu. Cercetarea nu o faci citind cateva articole de pe internet, scrise de oameni incompetenti si inconstienti. Aceea nu este cercetare!

Si, da, in final ai dreptate Cezar, este mai usor sa iei de-a gata informatiile de la TV decat sa gandesti cu mintea ta educata si formata adecvat. Asta o stie orice cercetator in domeniul medical, care gandeste cu mintea luni zeci de ani pentru a aduce apoi catre ceilalti rezultatele cercetarilor sale. Lumea pe care o propui cititorilor tai, una lipsita de cercetare si cercetatori, si pare-se si lipsita de doctori, una fara vaccinuri, fara medicamente (caci sunt produse de ”organizatiile criminale” ale Big Pharma), te rog sa ne crezi ca este o lume sumbra pe care nu credem ca o poti dori in mod sincer pentru copiii, prietenii si cititorii tai.

Semnat de doi cercetatori: Cristian Presura si Stefan Szedlacsek”