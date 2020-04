VIDEO IMAGINI VIOLENTE Un bărbat întins pe jos este lovit în mod repetat și înjurat de un polițist în civil, în fața unui dispozitiv masiv de polițiști, fără ca nimeni să intervină

Politist lovește barbati intins pe jos, in Bolintin

În această înregistrare a unui incident care a avut loc în Bolintin Vale, Giurgiu, mai mulți bărbați sunt întinși pe jos, cu mâinile la spate, și sunt înconjurați de un numeros dispozitiv de polițiști.Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Giurgiu a declarat pentru HotNews.ro că a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și a fost sesizată unitatea de parchet competentă.Ce a comunicat IPJ Giurgiu:„La data de 17 aprilie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din orașul Bolintin Vale, din județul Giurgiu, are loc un conflict între două familii.Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au aplanat conflictul, însă acesta a continuat și in ziua de sâmbătă, în timp ce persoanele în cauză se aflau pe strada, la un grătar si consumând băuturi alcoolice.Persoanele în cauză au fost sancționate contravențional conform prevederilor ordonanțelor militare cu amendă în cuantum de 13.000 de lei.Cu privire la modul de interventie al polițiștilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, fiind sesizată unitatea de parchet competenta”.