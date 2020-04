Institutul Elie Wiesel: Teatrul Naţional din Iaşi, instituţie în subordinea Ministerului Culturii, promovează pe pagina de Facebook poezii ale legionarilor / Explicațiile directorului teatrului

„Departe de valorile europene, în Săptămâna Patimilor, la Teatrul Național Iași, se recită din poeți legionari: Ionel Zeană, Virgil Maxim, Aurel Pastramagiu, Demostene Andronescu, Constantin Oprişan, Aurel Dragodan, Petre Strihan (subsecretar de stat la MAI, 1942-1944; membru al guvernului), Eugen Măgirescu, Petru C. Baciu...”, se arată într-o postare pe Facebook a Institutului Elie Wiesel.Institutul amintește că la Iași s-a înființat Mișcarea Legionară, în 1927, iar în 1941 a avut loc pogromul în care şi-au pierdut viaţa aproximativ 13.000 de evrei, iar astăzi o instituție publică din același oraș promovează poeziile legionarilor.Actorii Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași susțin pe Facebook un recital cu poezii din închisorile comuniste.Directorul instituției Cristian Hadji-Culea spune că s-a gândit mult înainte de a le propune colegilor acest demers, problema fiind că „printre poeții închisorilor sunt și foști membri ai Mișcării legionare”.„Unii au fost tineri membri ai Frăției de Cruce (organizația tineretului legionar, un fel de UTC), alții însă au fost membri marcanți precum Radu Gyr. Antisemitismul, totalitarismul, argumentarea crimelor politice au fost intrinseci practicii legionare. Asta îmi repugnă! Poezia nu exonerează pe nimeni de judecată, în justiție sau istorie, dar în măsura în care a însemnat rază de umanitate pentru mii de deținuți de diverse ideologii și religii, am considerat că merită rostită în aceste zile. Mi-a fost teamă că mai importantă, pentru unii încrâncenați în ură nenuanțată sau în iubire la fel de lipsită de nuanțe, să fie biografia, dosarul de cadre, decât salvarea prin poezie, speranța nutrită de creație. Prin acest recital, noi ne-am hotărât să vorbim de creația care poate umaniza, înălța o fiară, cu atât mai mult niște biete făpturi în plin proces de depresie dezumanizantă, instituționalizată de regimul comunist. Sper că veți trăi alături de noi, în această săptămână, bucuria umanității greu recâștigate. Omul are nevoie de speranță! Noi avem nevoie!”, a scris Cristian Hadji-Culea, pe Facebook.