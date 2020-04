Cum s-a trezit Francisc Doboş acuzat de antisemitism „Cineva a interpretat că eu i-aș fi asemănat pe evrei cu un virus”

„Postarea cu pricina, chiar dacă nu aduce vreo jignire cuiva, nu mai este publică din motive de prudență. Am vorbit cu reprezentanții comunității evreiești din România. Nici unuia dintre domniile lor nu i s-a părut că postarea mea ar fi antisemită. Prietenul și rabinul Rafael Shaffer poate da mărturie în acest sens. Reconfirm stima, prețuirea și prietenia îndelungată cu comunitatea evreilor din România”, mai spune Doboş.









„Cine și-ar fi închipuit că pot fi făcut antisemit? Pare incredibil, dar unii chiar au făcut asta azi, chiar în Israel”, a scris Francisc Doboş luni pe Facebook, prezentând un articol postat pe site-ul israelian antisemitism.co.il , cu titlul „Înalt preot din România, acuzat că a asemănat evreii cu un virus, într-o urare de Paște”.Doboș explică în continuare: „Pe 9 aprilie 2020 am postat un mesaj video de Paște. Cei mai mulți l-ați văzut. Acolo făceam referire verbal la acest verset: În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”. (Ioan 20,19). Am parafrazat spunând că noi în aceste zile de pandemie suntem încuiați în case de frica unui virus. Și am adăugat că nu de frică, ci din prudență. Intenția mea era aceasta: chiar dacă suntem încuiați sau în case, Isus înviat ajunge la noi. Cineva a interpretat că eu i-aș fi asemănat pe evrei cu un virus. Am rămas șocat că unii au făcut o asemenea asociere. S-a declanșat mai apoi un val de reacții virulente împotriva mea. Acestea au culminat cu articolul din linkul de mai jos (de pe antisemitism.co.il, n.r.)”.„Postarea în cauza cu urarea mea Pascală a fost văzută de cei mai mulți dintre voi. Nimănui nu i-a trecut prin cap că eu aș fi avut intenția să-i jignesc pe iudei. Prietenia mea cu membrii comunitații mozaice din România este bine cunoscută multora. Consider tendențioasă interpretarea antisemită la adresa mea”, mai spune Francisc Doboş, precizând că a eliminat totuși postarea.