ANPC a închis Piața Rahova: Nu respectă niciuna dintre prevederile ordonanțelor militare

ANPC a început o serie de acțiuni de control premergătoare sărbătorilor pascale, la nivelul întregii țări, pentru a verifica modul în care comercianții îndeplinesc prevederile Ordonanțelor militare adoptate până în acest moment, menite să prevină răspândirea noului coronavirus Covid-19, precum și felul în care respectă drepturile consumatorilor, īn timp ce derulează activitățile comerciale, intensificate de proximitatea acestei sărbători.„S-a dispus închiderea Pieței Rahova, care, īn timpul lucrărilor de consolidare a clādirii, își desfășoară activitatea, provizoriu, într-un cort de mari dimensiuni, fără acces la utilități sau toalete publice, fără să dispună de cântarul cumpărătorului și care nu respecta niciuna dintre prevederile Ordonanțelor militare referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19 (nu se respecta distanța socială dintre comercianți, numărul de persoane care să se afle în același timp în incintă, prezența dezinfectantelor la dispoziția comercianților și cumpărătorilor)”, potrivit unui comunicat de presă al ANPC.De asemenea, s-a interzis folosirea vitrinelor cu prăjituri, mezeluri și brânzeturi din Economatul situat în Piata Rahova din cauza condițiilor insalubre de depozitare a produselor în aceste agregate. În plus, s-a constatat nerespectarea prevederilor Ordonanțelor militare referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19 (numărul de persoane care să se afle în același timp în incintă, prezența dezinfectantelor la dispoziția comercianților și cumpărătorilor).„S-a dispus închiderea pescăriei din Piața Moghioroș, din cauza a numeroase nereguli identificate în activitatea acesteia. Astfel, s-a constatat că: exista la vânzare pește proaspăt cu modificari organoleptice, miros și consistență a cărnii specifice peștelui alterat, fiind păstrat în condiții improprii, în afara spațiilor frigorifice, fără stratul corespunzător de fulgi de gheață; peștele congelat prezenta arsuri de congelare, fiind impropriu pentru consum uman (fiind congelat fără a dispune de linie de producție specifică)”, potrivit sursei citate anterior.Au fost aplicate două amenzi contravenționale, în valoare de 12.000 lei și a fost retrasă de la comercializare întreaga cantitate de pește găsită.La piețele 16 Februarie și Domenii s-a constatat că nu erau respectate prevederile Ordonanțelor militare (de ex.: anunțurile privitoare la respectarea distanței sociale, a intervalului orar în care este permisă deplasarea la cumpărături a persoanelor de peste 65 de ani etc.), motiv pentru care au primit avertisment și obligativitatea remedierii situației în 24 de ore.