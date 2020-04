Achiziții în vreme de pandemie: Primăria Timișoara cumpără "set tomograf" pentru copaci, cu 40.000 de euro. Se va măsura și reacția la vânt a arborilor

Primăria Timișoara cumpără un tomograf sonic, un tomograf electric și un sistem de măsurare a reacției la vânt a arborilor. Costă aproape 40.000 de euro, iar contractul va include și instruirea a șase persoane, timp de o lună, scrie tion.ro.

Propunerea aparține USR și fusese făcută pentru bugetul pe anul trecut, scopul fiind ca municipalitatea să nu mai taie copaci "la întâmplare”. "Aparatul de diagnosticat arbori am considerat că este o propunere bună, am spus că-l vom achiziționa. Ne-ar prinde bine în Timișoara un astfel de aparat, care am înțeles că nici nu costă foarte mult. Necostând foarte mult, mă și întreb de ce Dumnezeu nu l-am cumpărat deja”, spunea primarul Nicolae Robu în luna mai a anului trecut.

Acum, în plină pandemie de coronavirus, Municipalitatea a găsit loc în bugetul pe 2020 și a lansat recent licitația de achiziție a tomografelor pentru copaci.





Documentația arată că există aproximativ 160.000 de copaci în Timișoara, o parte din ei fiind destul de îmbătrâniți. "O parte din acești arbori au un grad de îmbătrânire avansat. Astfel, există cazuri în care aspectul exterior al unui arbore poate indica faptul că este sănătos, dar cilindrul central al acestuia poate fi afectat. O tomografiere a acestor arbori poate fi benefică în luarea unor decizii în ceea ce privește lucrările care trebuie aplicate, ținând cont și de condițiile meteo extreme din ultimul timp, respectiv furtuni cu viteze ale vântului care au depășit uneori și 100 km/oră, zăpezi abundente care au îngreunat foarte mult coronamentul arborilor, ploi înghețate care pot apărea pe perioada iernii etc”, se arată în caietul de sarcini.





Potrivit specialiștilor care au întocmit documentația, echipamentul care se dorește a fi achiziționat "oferă informații din interiorul trunchiului copacului”. Este vorba despre un "set tomograf pentru evaluarea sănătății arborilor” - "un tomograf sonic și unul electric, un sistem de măsurare a geometriei arborilor și software dedicat”.