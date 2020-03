Coronavirus: Un bărbat din Rm. Vâlcea, izolat la domiciliu, s-a îmbătat, a plecat de acasă cu mașina și a făcut un accident

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, citați de Mediafax, bărbatul are 32 de ani şi este din Râmnicu Vâlcea. Acesta a venit din Italia în data de 9 martie şi era plasat în izolare acasă.Joi dimineaţa, bărbatul a provocat un accident rutier pe o stradă din oraş. Când l-au testat cu aparatul etilotest, poliţiştii au descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.„Poliţiştii s-au deplasat la fața locului si au stabilit că un bărbat de 32 de ani, în timp ce se deplasa pe strada Râureni, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism ce circula din sens opus. Fiind testat cu aparatul alcooltest s-a stabilit ca avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deoarece acesta venise din Italia de pe data de 09.03 a. c. s-a mai stabilit că acesta nu a respectat obligația de izolare la domiciliu pe o perioada de 14 zile", anunţă reprezentanţii IPJ Vâlcea.Bărbatul e cercetat penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice și zădărnicirea combaterii bolilor.