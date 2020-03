Șeful DNA: Practica judiciară a fost influenţată în 2019 de efectele unor decizii ale Curţii Constituţionale, care au dus în multe cazuri la dezincriminarea unor fapte

Practica judiciară a fost influenţată în 2019 de efectele unor decizii ale Curţii Constituţionale care au dus în multe cazuri la dezincriminarea unor fapte, excluderea de către instanţele judecătoreşti a unor probe şi la rejudecarea unor dosare în care existau decizii definitive, a declarat, luni, noul șef al DNA, Crin Bologa. Potrivit acestuia, în 2019 capacitatea de rezistență a DNA a fost pusă la încercare.

Procurorul-şef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, la bilanțul de activitate pentru 2019,că anul trecut direcția a lucrat într-un context dificil, în care capacitatea de rezistență a instituției a fost pusă la încercare:

"Activitatea cu o conducere interimară, atât la nivelul cel mai înalt, cât și la nivelul unor secții și servicii, a făcut extrem de dificilă stabilirea și urmărirea unei strategii de management consecvente.

Legile justiției, modificate în 2018 au schimbat condițiile de numire și delegare a procurorilor în cadrul Direcției, ceea ce a determinat o fluctuație și un deficit puternic de personal, în special în rândul procurorilor.

Practica judiciară a fost în continuare influențată de efectele unor decizii ale CCR care au dus în multe cazuri la excluderea de către instanțele judecătorești a unor mijloace de probă, iar în alte situații la rejudecarea unor cauze definitiv judecate".

Scădere a numărului de inculpați trimiși în judecată

Potrivit șefului DNA, a crescut numărul cauzelor prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților - în 2019, 235 dosare au fost trimise în judecată, față de 196 în anul 2018. În plus, a crescut numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției la 97 în anul 2019, față de 55 în anul 2018.

Cu toate acestea, ca număr de inculpați trimiși in judecată (inclusiv cei cu acord de recunoaștere a vinovăției), se remarca o scădere la 501 inculpați trimiși în 2019 față de 556 în anul anterior. Această scădere (501 față de 556 în anul precedent) are cauze multiple: scăderea numărului de sesizări, reducerea numărului de procurori, modificările legislative intervenite etc.).