Fostul șef al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, eliberat condiționat. El fusese condamnat, în 2018, la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru luare de mită

Uioreanu a fost condamnat în ianuarie 2018, definitiv, printr-o decizie a Curţii de Apel Cluj, la 6 ani şi 4 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la spălare de bani.În primă instanță, pe 12 mai 2016, Tribunalul Cluj îl condamnase la 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.Într-un alt dosar, pe 22 decembrie 2016, el a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la doi ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite. Horea Uioreanu a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a primit ilegal, în perioada 2013 - 2014, informaţii clasificate de la Anca Albu, fost subofiţer al SRI Cluj.Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani.