CFR Marfă - A fost depus planul de restructurare a companiei

Planul de redresare se bazează pe 2 mari piloni: eficientizarea operațională, astfel încât compania să genereze profit operațional din cel de-al doilea an al derulării procedurii de concordat preventiv și obținerea de venituri prin valorificarea și darea în plată a activelor neproductive ale companiei, cu scopul capitalizării sale și al achitării creanțelor istorice.Printre măsurile de eficientizare operațională menționăm cu titlu de exemplu: creșterea, din 2020, a volumului de mărfuri transportate prin implementarea unei politici comerciale la prețuri competitive, structurarea parcului de material rulant conform nevoilor clienților, reducerea cheltuielilor de exploatare, reducerea cheltuielilor cu închirierea de vagoane prin investiții în parcul propriu, înființarea unui departament de restructurare cu obiective clare, reorganizarea regionalelor CFR Marfă și a structurii centrale.Planul a fost realizat în urma unei analize a activității curente a societății, respectiv a raportului dintre activele aflate în patrimoniul CFR Marfă S.A., inclusiv din perspectiva gradului de utilizare a acestora, și datoriile înscrise în evidențele contabile. La data depunerii planului, activul companiei are un cuantum de 5,1 miliarde de lei, din care imobilizările corporale ating 4,7 miliarde de lei. Toate imobilizările corporale au fost evaluate de către un evaluator agreat ANEVAR, printr-un raport finalizat în luna mai 2019. Datoriile evidențiate în contabilitatea CFR Marfă S.A. sunt în valoare de 1,3 miliarde de lei. Astfel, rezultă că activul companiei este mult superior pasivului cuprins în cadrul planului de concordat.În definirea strategiei de redresare au fost identificate active neproductive care acoperă ca valoare datoriile istorice ale companiei. În etapa următoare, CFR Marfă împreună cu administratorul concordatar va continua demersurile de identificare a acelor active care nu sunt folosite în activitatea companiei, în vederea valorificării sau dării în plată, cu obiectivul de a degreva compania de costuri suplimentare – servicii de pază, întreținere, reparații, taxe și impozite locale.Accesarea concordatului preventiv a avut în vedere și contextul iminentei decizii a Comisiei Europene cu privire la recuperarea ajutorului de stat acordat CFR Marfă de către Statul Român. În ceea ce privește recuperarea ajutorului de către stat, considerăm că există soluții conforme cu legislația internă și europeană pentru aplicarea procedurii de concordat și tratarea, inclusiv a sumei respective, în cadrul acestei proceduri.Concordatul este o soluție de prevenție cu rolul de a asigura redresarea rapidă, desfășurată sub supravegherea judecătorului sindic. Procesul de restructurare permite continuarea activității companiei și rambursarea datoriilor conform prevederilor legale, interne și comunitare.”Următorii pași în procedură, pe care dorim să îi implementăm accelerat, având în vedere iminența unor executări silite care pot bloca activitatea companiei, sunt: negocierile cu creditorii, individual sau colectiv, în prezența administratorului concordatar (într-un termen mai scurt decât cel maxim prevăzut de lege, respectiv 60 de zile de la depunerea planului) și votarea planului de către creditorii care dețin cel puțin 75% din creanțe, precum și omologarea acestuia de către judecătorul sindic, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii de omologare. Termenul de implementare a măsurilor adoptate în plan este de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii”, spun cei de la CITR.Despre situația CFR MarfăCFR Marfă a bugetat pentru anul în curs venituri totale de aproape 1,1 miliarde de lei, în creştere, pe fondul majorării indicatorului mărfuri transportate, la care se adaugă transporturile militare conform convenţiei încheiate cu Ministerul Apărării Naţionale, potrivit proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, citat de Agerpres.Conform instrumentului de motivare care însoţeşte proiectul de HG, în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale de 1,09 miliarde de lei, "în creştere, faţă de realizările anului precedent, cu 42,46%, a cheltuielilor totale cu o creştere cu 12,51%, societatea programând un rezultat brut echilibrat"."Veniturile au fost majorate ca urmare a creşterii indicatorului mărfuri transportate, la care se adaugă transporturile militare conform convenţiei încheiate cu MAPN", se arată în documentul citat.Ponderea cea mai mare în totalul mărfurilor transportate de companie o are cărbunele energetic (50%), conform contractelor încheiate cu complexele energetice. De asemenea, transportul de produse petroliere, ale industriei chimice, de sare, cereale sau lemn prezintă creşteri în anul 2020."Această majorare a veniturilor, corelată cu creşterea cheltuielilor, conduc la programarea încheierii exerciţiului financiar al anului echilibrat", se menţionează în instrumentul de motivare.Faţă de realizările anului precedent, compania îşi reduce plăţile restante cu 47,5%, pe baza unui program care conţine măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020.La capitolul cheltuieli cu personalul, este prevăzută suma de 357,22 milioane de lei. Din total, 315,92 milioane de lei reprezintă salariile, iar 25,07 milioane de lei bonusuri."Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 şi a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2019 şi majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată", mai arată sursa citată.Compania are alocate pentru anul 2020 investiţii în valoare de 81 de milioane de lei. Numărul mediu de salariaţi prognozat pentru sfârşitul anului se ridică la 5.523, iar câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială se ridică la 5.095,04 lei.CFR Marfă are trecute în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli plăţi restante în valoare de 493,97 milioane de lei, din care 261,87 milioane de lei principalul, şi creanţe restante de 300,77 de milioane de lei.