STB are datorii de peste 200 de milioane de lei la ANAF. Explicațiile șefului companiei

„Într-adevăr, am acumulat niște datorii la ANAF (în valoare de 230 milioane de lei, n.r.). Este o procedură fiscală foarte clară, pentru a eșalona aceste datorii se cere o garanție ca la orice bancă comercială. Am avut bunuri evaluate de un expert evaluator agreat de ambele părți și cu ele am garantat pentru 5 ani de acum încolo pentru plata TVA la ANAF. Noi ne vom plăti datoriile, pentru că 5 ani de acum încolo, lunar, va trebui să plătim o sumă care nu e foarte greu de plătit”, a declarat directorul Societății de Transport București (STB), Andrei Creci, la Digi24.Potrivit acestuia, datoriile sunt un rezultat al extinderii parcului auto, care s-a mărit cu 80% de anul trecut, ceea ce a creat și mai multe cheltuieli. Alte cheltuieli au fost înregistrate și pentru că, de anul trecut, autobuzele STB operează și în afara Bucureștiului.„Noi ne-am transformat în societate comercială și funcționăm pe principii strict economice de anul trecut și este normal să întâmpinăm anumite dificultăți în relațiile acestea comerciale, dar, vă spun, nimic ieșit din comun”, a mai spus Creci.