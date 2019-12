Începe Congresul Studenților Mediciniști din acest an, cu participanți din peste 30 de țări

Congresul vizează crearea unei relaţii strânse între lumea medicală autohtonă şi cea internaţională, informează organizatorii - Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti (SSMB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, prin intermediul unui comunicat de presă.„La evenimentul din acest an s-a muncit mai mult ca niciodată. Tânăra echipă de studenţi din comitetul de organizare a pregătit un program foarte bogat, ce ascunde multe surprize pentru participanţi. Universitatea de Medicină si Farmacie 'Carol Davila' se bucură că găzduieşte acest eveniment. Suntem siguri că acest congres va contribui cu succes la creşterea vizibilităţii şcolii medicale româneşti atât pe plan naţional, cât şi internaţional”, a precizat prorectorul Viorel Jinga.Congresul va include şapte conferinţe, dar şi o sesiune de prezentare a lucrărilor realizate de către tinerii medici.„În cadrul congresului, participanţii vor avea ocazia de a transforma teoria în practică prin intermediul celor 80 de workshopuri interactive, puse la dispoziţie de echipa de organizare în colaborare cu medici din întreaga lume. În acest sens, anul acesta, IMSCB introduce un concept revoluţionar regăsit sub denumirea de 'Body Interact', oferindu-le participanţilor o serie de cazuri autentice aplicate pe un pacient virtual”, a declarat preşedintele SSMB, Rareş-Bogdan Băloi.Evenimentul le va oferi participanţilor şi ocazia de a se relaxa în perioadele dintre activităţile ştiinţifice într-un Art Lounge, unde vor putea fi admirate compoziţii vizuale realizate de studenţii medicinişti „ce păstrează o picătură din visul Anei Aslan: tinereţea fără de bătrâneţe”.IMSCB reprezintă o extensie a Congresului Naţional pentru Studenţi şi Tineri Medici, organizat începând cu anul 1994.Informaţii suplimentare legate de oportunităţile oferite de IMSCB se găsesc pe site-ul oficial al congresului, dar şi pagina de Facebook „The International Medical Students' Congress of Bucharest”.