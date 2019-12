Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, marcată în fiecare an la 3 decembrie

"Ziua de 3 decembrie a fost declarată, în anul 1992, de Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi , marcând, astfel, respectul pe care îl purtăm persoanelor cu dizabilităţi. În felul acesta, s-au făcut primii paşi în responsabilizarea populaţiei şi a instituţiilor publice cu privire la problematica dizabilităţii şi creşterea gradului de conştientizare a nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. Mai mult decât atât, instituirea zilei de 3 decembrie ca Zi Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi are şi rolul de a determina adoptarea unor măsuri adecvate, în scopul integrării depline a acestor persoane în societate. Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi îşi exprimă cu onoare şi respect solidaritatea faţă de persoanele cu dizabilităţi. Ne implicăm cu toată dedicaţia şi susţinem îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii tuturor persoanelor cu dizabilităţi", se arată în mesajul preşedintelui Consiliului de Monitorizare, Florinel Butnaru.Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, semnată şi ratificată şi de România, reprezintă instrumentul de bază pe care fiecare stat membru în parte îl are la îndemână în scopul creării, prin implementarea la nivel naţional, a mecanismelor necesare respectării, promovării şi protejării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul unui sistem administrativ ce pune în prim plan nevoile acestor semeni ai noştri.Potrivit statisticilor ONU, peste 15% din populaţia lumii suferă de o formă de handicap, iar aproximativ 190 de milioane de persoane întâmpină serioase dificultăţi în lupta cu dizabilităţile. În plus, un sfert din populaţia globală este afectată direct de o formă de handicap, fie în calitate de îngrijitori fie membri de familie.