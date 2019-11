Ministrul Economiei: „Afacerea cu producătorul de arme Beretta ar fi trebuit să înceapă de la nevoile armatei”

„Eu nu am văzut nimic în minister despre Beretta. Beretta ar fi trebuit să înceapă de la nevoile armatei şi apoi să se întoarcă către industria de apărare, nu cred că a început aşa. Şi nu este startat nimic în Ministerul Economiei cu privire la acest (subiect n.r.), sunt doar direcţii”, a spus Virgil Popescu.Ministrul Apărării Naționale Ionel Ciucă a completat: „Proiectul acela a fost pe o gândire de cercetare-dezvoltare, deocamdată s-a oprit datorită problemelor de finanţare. La momentul respectiv nu ne puteam permite o asemenea resursă financiară, motiv pentru care i-am raportat domnului prim-ministru că cea mai bună decizie pentru a putea să restartăm acel proiect este un off-set care să vină în siajul achiziţiilor pe care urmează să le efectuăm.Cea mai mare problemă pe off-set, identificată şi discutată astăzi, înainte ca domnul prim-ministru să vină la noi, am discutat despre Ordonanţa 56 din 2019, respectiv Codul Administrativ care ne limitează tot ceea ce înseamnă partea asta de off-set direct sau indirect se stabileşte o sumă de 500 de mii de lei, un barem peste care orice off-set se poate face doar cu aprobarea Guvernului şi în baza unei expertize de specialitate. Nu am găsit până în momentul de faţă expertul ca să putem să ne ducem în partea de aplicare a cerinţei respective. Ca atare asta cred că este una din priorităţile care trebuie să fie modificată”.Virgil Popescu a avut joi o întâlnire cu ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă și cu premierul Ludovic Orban. În luna iunie Ministerul Economiei și producătorul italian de armament Beretta au semnat un protocol pentru înființarea unei societăți care ar putea produce o armă de asalt la uzina de la Plopeni.Compania Națională Romarm anunța în luna septembrie că Uzina Mecanică Plopeni şi Fabrica de Arme Cugir vor colabora pentru realizarea armei de asalt Beretta 5,56 NATO, realizată în parteneriat cu fabricantul italian de armament. Ulterior au apărut în media informații legate de o investigaţie DNA în legătură cu acordul cu compania italiană Beretta, iar ministrul de atunci al Economiei, Niculae Bădălău, a comentat pe Facebook informaţiile, precizând că are conştiinţa împăcată că nu a făcut absolut nimic greşit în acest proiect.„Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aș fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese inițiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveția sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înființez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, în loc să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiți pentru serviciile lor, suficient de bine cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanță bună”, a scris pe 19 septembrie, pe Facebook, Niculae Bădălău.