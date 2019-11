Președintele Iohannis întrebat dacă Raed Arafat va fi menținut în funcție: „Premierul și echipa vor face o analiză”

„Apropo de acel film, m-a răscolit puternic, recunosc. A fost cutremurător. Ştiu cum m-am simţit atunci, când a fost incendiul. Întâmplarea a fost că am aflat imediat şi am venit a doua zi să văd la fața locului ce s-a întâmplat, să vizitez victimele în spital. O tragedie care m-a marcat profund. Însă, dacă abia acum a apărut acest film, e clar că trebuie analizat. În ceea ce-l priveşte pe Arafat, aici sigur, domnul prim-ministru Orban şi cu echipa lui vor face o analiză şi vă vor da un răspuns pe tema asta”, a declarat Iohannis, întrebat fiind dacă ar trebui menținut în funcţie șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.Parchetul Militar a anunțat că a început cercetările in rem în dosarul Colectiv, după apariția imaginilor care surprind primele momente ale intervenției. Se fac cercetări inclusiv pentru profanare de cadavre, după ce un militar sar fi adresat cuvinte injurioase cu privire la o persoană decedată. Un filmulet de 20 de minute a fost publicat de jurnaliștii de la Libertatea, unde se observă modul haotic în care au acționat echipajele.Procurorii Parchetului General instrumentează și un dosar deschis ca urmare a plângerii părinților victimelor și supravietuitorilor tragediei, care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă.