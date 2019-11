Dorinţa de a avea copii colorează centrul Bucureştiului. ​Săptămâna națională de conștientizare a infertilității

de la 17:00 Iluminarea fântânilor în culorile roz și bleu, pentru a onora lupta cuplurilor care își doresc un copil și nu îl pot avea decât cu ajutor medical;

19:15 – 19:30 Proiecție de scurte mesaje luminoase, de tip laser

19:30 – 20:40 Spectacol audio-video, proiectat pe cele patru ecrane de apă;

20:40 – 20:55 Proiecție de scurte mesaje luminoase, de tip laser.

Începând cu ora 19:15, vor fi proiectate mesaje video și de tip laser, care au drept scop informarea publicului cu privire la fenomenul infertilităţii.Evenimentul deschide Săptămâna Națională de Conștientizare a Fenomenului Medical și Social al Infertilității, ca parte integrantă a European Fertility Week. Între 4 şi 10 noiembrie, Fertility Europe, organizația-umbrelă a asociațiilor de pacienți afectați de infertilitate și membrii săi - asociații de pacienți din peste 20 de țări europene, își intensifică acțiunile de awareness şi advocacy pentru cauza educatiei pentru fertilitate și a luptei cu infertilitatea.Pe 7 noiembrie are loc, la Palatul Parlamentului, dezbaterea „Fertilizarea in vitro în România, între așteptări și realități” și are drept scop continuarea dialogului între factorii implicați în reproducerea asistată medical din România - decidenți politici din sfera sănătății, medici, embriologi, asociații medicale din domeniu, pacienți și reprezentanți ai pacienților, reprezentanți ai clinicilor medicale și ai industriei farmaceutice.Tot joi va fi lansată şi prima revistă de fertilitate din România - „Ce ştii despre FERTILITATEA TA?”, distribuită gratuit de Asociaţia SOS Infertilitatea cu scopul de a informa şi a educa cu privire la o conduită corectă în abordarea problemelor de infertilitate, precum şi a perioadei preconcepţionale.