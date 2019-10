Americanii retrag trupe, în tăcere, și din Afganistan. Mișcarea are loc în absența unui acord cu talibanii

Reducerea efectivelor militare din Afganistan are loc în tăcere, fără prea mult tam-tam, dar este în perfectă logică cu orientarea exprimată de Trump, aceea că SUA trebuie să se retragă din războaiele costisitoare de peste graniță.Într-o conferință de presă susținută luni, generalul american aflat la conducerea trupelor din Afganistan, Austin S. Miller, a confirmat că forțele SUA din țară au fost reduse cu 2.000 în decursul ultimului an, ajungând astfel la 12.000 de militari.Alți oficiali americani și afgani au precizat, sub protecția anonimatului, că forțele americane ar putea să fie reduse cu 8.600 de soldați, fără un ordin formal de retragere a trupelor, ci, mai degrabă, prin decizia de a nu mai înlocui trupele care se întroc oricum acasă, potrivit algoritmului. Cam acestea erau și datele avansate de draftul de acord cu talibanii înainte ca Trump să oprească negocierile de pace, luna trecută.