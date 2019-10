Suceava: Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul unui pădurar din Moldoviţa care a fost agresat

Potrivit acestuia, pădurarul Răzvan Cenuşă, în vârstă de 29 de ani, nu a depus nicio plângere, ci doar a relatat evenimentul, vineri, unui echipaj de poliţie cu care s-a întâlnit.„Nu a depus nicio plângere. Azi, pe la 12,00, pădurarul, care are 29 de ani, din Moldoviţa, s-a întâlnit cu un echipaj de poliţie prin centrul comunei Moldoviţa. Din discuţie în discuţie, a spus: 'ieri am luat bătaie în jurul orei 15,00; m-am dus la un service auto, un atelier de reparaţii şi administratorul, patronul service-ului m-a bătut'. (...) L-au audiat, dar nu a precizat motivul pentru care a fost bătut. (...) Ulterior, o să vedem dacă-şi susţine în continuare acuzaţiile, dacă scoate certificat medico-legal şi are pretenţii împotriva agresorului”, a spus Epureanu.Totodată, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Silvice Suceava, George Celsia, a declarat pentru Agerpres că instituţia nu a depus nicio plângere penală în acest caz, pentru că incidentul nu a avut loc în fondul forestier.„Asta-i o chestie privată. N-a fost în pădure. El s-a dus să schimbe cauciucurile şi ăla i-a tras un pumn în nas şi cu asta s-a terminat tot conflictul. N-a fost de la lemne, cine ştie ce au avut ei. (...) Nu a fost în timpul serviciului, ce să ne băgăm noi între ei? Dacă vrea, să depună el plângere. (...) N-am depus noi, deocamdată, nicio plângere”, a spus Celsia.Pădurarul din Moldoviţa care a fost agresat fizic, joi, când s-ar fi dus să-şi schimbe cauciucurile la un service auto din localitate, apare într-o investigaţie recentă a Recorder, "Pe urmele hoţilor de lemn", în care o parte din neregulile prezentate se petreceau în cantonul păzit de el.Contactat telefonic, Răzvan Cenuşă a refuzat să comenteze, limitându-se la a spune că doreşte ca persoana vinovată să fie pedepsită.Potrivit Regiei Naţionale a Pădurilor, din 2014 şi până în prezent, s-au înregistrat 185 de cazuri de agresiune la adresa personalului silvic, dintre care doi silvicultori şi-au pierdut viaţa iar unii au avut nevoie de spitalizare.