VIDEO Premiul Nobel pentru fizică acordat oamenilor de știință James Peebles, Michel Mayor și Didier Queloz -UPDATE

Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat cercetătorului James Peebles pentru contribuția la înțelegerea evoluției universului, dar și oamenilor de știință Michel Mayor și Didier Queloz pentru descoperirea unei exoplanete.

Premiul Nobel pentru fizică de anul acesta a revenit unor savanți cu contribuții la înțelegerea evoluției Universului și a locului ocupat de Pământ în cosmos.



Într-o intervenție video, după anunț, James Peebles a declarat că putem fi siguri că sunt multe planete în univers care prezintă condiții pentru dezvoltarea vieții și crede că există alte forme pe care le-am putea identifica drept forme de viață. ”Dacă acestea sunt asemănătoare formelor de viață de pe Pământ, asta nu pot să știu”, a declarat Peebles, întrebat dacă crede că în viața extraterestră.



“Sfatul meu către tinerii care vor să devină oameni de știință este acela de a face această meserie din dragoste pentru știință. Ar trebui să alegeți asta pentru că sunteți fascinați de știință”, a fost mesajul lui Peebles.



James Peebles a fost premiat pentru formulări teoretice privind cosmologia fizică, iar Michel Mayor împreună cu Didier Queloz, pentru descoperirea unei exoplanete ce orbitează o stea de tipul Soarelui.

Savantul canadian Phillip James Edwin Peebles, în vârstă de 84 de ani, este profesor la Universitatea Princeton din SUA. Este considerat cel mai mare specialist în cosmologie teoretică din ultimele decenii, având contribuții majore în domenii precum materie întunecată și microunde cosmice.



În ceea ce îi privește pe ceilalți doi laureați, Michel Mayor și Didier Queloz, aceștia au declanșat o veritabilă revoluție în domeniul astronomiei, nu mai puțin de 4.000 de exoplanete fiind descoperite între timp în Caleea Lactee. Lumi noi, străine continuă să fie descoperite, acestea având diverse mărimi și forme.



Michel Mayor, în vârstă de 77 de ani, și Didier Queloz, în vârstă de 53 de ani, sunt astrofizicieni elvețieni și profesori la Universitatea din Geneva.



Cei doi au descoperit, în 1995, o primă exoplanetă care orbitează o stea similară Soarelui. Aceasta a primit numele 51 Pegasi b.

