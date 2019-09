Ryanair le-a transmis piloților britanici să se transfere la filialele din România, Ungaria sau Maroc dacă nu vor să își piardă slujbele

Ryanair şi-a anunţat angajaţii printr-o notă internă că dispun de "un excedent semnificativ de piloți" în filiala din Marea Britanie a companiei, iar acesta trebuie redus, aşa că piloţii ar trebui să intre în cocediu fără plată într-o perioadă de până la un an sau să se tranfere către bazele din România, Ungaria şi Maroc unde firma mai are nevoie să ocupe un număr limitat de posturi cu normă întreagă."Sperăm că vor fi suficiente cereri pentru concedii neplătite sau pentru posturi part-time, ca să nu fie nevoie să apelăm la concedieri iarna aceasta", a transmis compania aeriană în nota citată de The Guardian.Situaţia vine în contextul în care peste 9000 de joburi au fost anulate după colapsul firmei britanice de turism, Thomas Cook, iar numărul acestora s-ar putea extinde la 13000, mai scrie publicaţia. Ryanair a înregistrat în luna mai un profit de un miliard de euro. Firma şi-a justificat decizia de restructurare din cauza întârzierilor înregistrate de livrările aeronavelor Boeing 737 Max.Ryanair comandase aproximativ 135 de aeronave pentru a se extinde anul acesta. Modelul rămâne încă reţinut la sol, de când companiile Ethiopian Airlines și Lion Air au avut cele două accidente fatale.