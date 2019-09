Cum a cheltuit Primăria Capitalei 5,6 milioane de lei pentru "reclamă și publicitate" despre consolidarea clădirilor din București

Irina Zamfirescu spune că a încercat să afle adresele tuturor imobilelor aflate în diferite stadii de consolidare, însă nu a primit răspunsul, fiind direcționată către site. Pe site-ul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor Risc seismic (https://www.amccrs-pmb.ro) erau trecute la secțiunea punere în siguranță doar 27 de clădiri, iar la secțiunea consolidări 10 clădiri.











Pe de altă parte, primarul Gabriela Firea susținea pe 22 august că la 179 de imobile au fost executate lucrări de punere în siguranță și intervenții de urgență, la șase imobile consolidarea a fost finalizată, iar 23 se află în proces de consolidare.

"Există două variante: fie le-a fost lene să mai actualizeze site-ul, fie primarul... nu spune adevărul. Am căutat pe toate site-urile, am făcut o cerere de informații de interes public pentru a primi lista cu toate clădirile și stadiile în care acestea se află, nu știu cum altfel am putea obține această listă, asumată instituțional. O variantă ar mai fi să le identificăm din Hotărârile de Consiliu General, dar faptul că există o hotărâre de Consiliu General nu echivalează cu realizarea proiectului și nu putem afla, din acel document, în ce stadiu se află fiecare dintre clădiri", scrie Zamfirescu pe site-ul dinprimarie.ro.Potrivit acesteia, "dacă ar fi să credem ce ne spune primarul și dacă scoatem din status propozițiile la timpul viitor sau clădirile care sunt în diferite faze de hârțogăraie, imobile finalizate acum sunt 6".