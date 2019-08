Vaslui: Un bărbat a murit așteptând Ambulanța. Medicul s-a speriat de doi pechinezi

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 7 iunie, când un bărbat din Huși a sunat la 112 și a cerut ajutor de la Serviciul Județean de Ambulanță pentru că se simțea rău.Liderul de sindicat din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui a explicat că, potrivit fișei, apelul la 112 a fost făcut pe data de 7 iunie, la ora 3.49, chiar de către victimă. Bărbatul le-a spus medicilor că nu se simte bine și că este singur acasă.„La 3.50 s-a plecat la solicitare, acolo în Huși, un kilometru - doi, cât avea, nu știu exact. A ajuns, omul stătea la casă și a zis că nu a intrat pentru că a zis că erau câini în curte. Din câte am înțeles erau doi pechinezi. El nu a intrat în curte motivând că îi era frică. A chemat jandarmii, aceștia au venit, au deschis poarta, au intrat, când au intrat în casă, omul era căzut pe podea, era decedat", a declarat Leonte Condurache, liderul de sindicat de la SAJ Vaslui.Întrebat cât ar fi putut să dureze din momentul în care a ajuns la solicitare și până când a intrat medicul în casă, Condurache susține că ar fi vorba de maximum 10 minute.„Nu a durat ore, a durat câteva minute, jandarmii din ce am înțeles au ajuns și ei imediat. La 4.00, 4.00 și un pic a intrat în casă și a constatat decesul. Dar în fișă scrie în felul următor: ora decesului 3.50, adică tu pleci la 3.50 și declari tot la 3.50?", a explicat liderul de sindicat.Potrivit lui Condurache, medicul Awad Mohamad ar fi declarat decesul fără să inițieze nicio manevră de resuscitare.Medicul ar fi cerut ajutor din partea Poliției doar ca să întrebe ce să facă cu cadavrul, pentru că nu mai era nimeni acasă.Potrivit reprezentanților poliției, IPJ Vaslui nu a fost solicitat în acest caz, așa că nu au avut de ce să deschidă un dosar și să facă cercetări.Situația a ajuns și în atenția Comisiei de Analiză a Decesului, iar directorul medical al SAJ Vaslui spune că incidentul din noaptea de 7 iunie a fost adus la cunoștinta conducerii SAJ în urmă cu o săptămână sau două.„Comisia se întrunește lunar, se va întruni pe 28 august. Din comisie făcea parte și medicul care este acum cercetat, dar pentru aceste verificări a fost înlocuit cu șefa UPU SMURD Vaslui. (...) Din ce am discutat cu el (cu doctorul Awad Mohamad - n.r.) la telefon mi-a spus că lătrau câinii, că fiind întuneric probabil nu și-a dat seama că sunt mici, a cerut ajutorul Jandarmeriei, am înțeles că a venit destul de repede și s-a intervenit la ora 4.10", a declarat Mariana Dohotariu Nițoi, directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.Potrivit directorului medical al SAJ Vasui, până la întâlnirea Comisiei de Analiză a decesului, care va avea loc pe 28 august, va fi demarată și o anchetă internă.În luna iunie, în urma unui raport al DSU privind activitatea sa, Awad Mohamad a fost sancționat cu avertisment scris, a fost detașat la substația din Huși și i s-a diminuat salariul cu 5 procente.Medicul acuzat că nu a intervenit la timp nu a putut fi contactat.