VIDEO Concert în premieră în România al trupei britanice The Cure, luni, în Piaţa Constituţiei / Reguli de acces

Britanicii de la The Cure vor concerta în premieră în România, luni seară, în Piața Constituției din Capitală. Pe aceeași scenă, duminică a urcat Bon Jovi, la opt ani de la primul show la București.

The Cure va concerta în formula Robert Smith - voce şi chitară, Simon Gallup - bas, Jason Cooper - baterie, Roger O'Donnell - clape şi Reeves Gabrels - chitară, iar spectacolul are loc în cadrul festivalului Rock the City.

Programul de luni de la Rock the City

Potrivit organizatorilor, accesul publicului este permis începând cu ora 15.00 până la ora 21.00.

15.30 – 16.00 – COMA

16.30 – 17.15 – DAYS OF CONFUSION

17.45 – 18.30 – GOD IS AN ASTRONAUT

19.00 – 20.00 – EDITORS

20.45 – 23.00 – THE CURE



Reguli de acces

Organizatorii îi roagă pe spectatori să vină din timp pentru a nu aglomera excesiv zonele de acces. La intrare, participanții vor fi controlati de către agenții de securitate.

Accesul cu alimente și băuturi din afara zonei de concert nu este permis. Vor fi suficiente puncte de vânzare în perimetrul zonei de concert de la care se vor putea achiziționa băuturi răcoritoare și gustări.

Accesul în spațiul concertului va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid.

Din cauza zgomotului foarte puternic produs în cadrul evenimentelor de acest tip, organizatorii nu recomandă prezența la concert a copiilor sub 7 ani. Din același motiv, prezența copiilor sub 3 ani este strict interzisă. Copiii ce au vârsta între 3 și 16 ani pot participa doar însoțiți de părinți, pe baza unui bilet valid cu pret intreg, iar peste 16 ani pot participa neînsoțiți.

Organizatorii avertizează participanții că spectacolele includ puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. În situația în care părintele alege să vină însoţit de copil, accesul acestuia se va putea face doar pe baza unui bilet valid, fără gratuitate sau reducere la achiziţionarea acestuia.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărărea invitaţiilor şi vânzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreţ.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfaşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora.

De asemenea, organizatorii roagă publicul să se adreseze echipei de securitate sau reprezentanţilor organizatorilor în cazul în care sesizează nereguli. Se recomandă cu fermitate achiziţionarea biletelor doar din punctele autorizate.

Este interzis accesul cu:

rucsaci sau genți de dimensiuni mai mari de o coala de hârtie A4

sticle, conserve;

scaune pliabile;

mâncare sau bauturi de orice fel - alcoolice sau nealcoolice - din afara incintei;

artificii, arme, obiecte periculoase; cuțite, bete, steaguri, spray paralizant, lanțuri sau alte obiecte care reprezintă un pericol public

obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

Ipad-uri, tablete, laptopuri, camere de filmat Go Pro sau similar, selfie sticks, baterii externe;

bannere sau postere de dimensiuni mai mari de A3;

umbrele (în caz de ploaie, doar pelerinele sunt permise);

aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil);

aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

animale de companie.