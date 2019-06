Kelemen, despre preluarea Cimitirului Valea Uzului de către Ministerul Apărării: Nu am încredere în această soluție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că soluția de preluare de către MApN a Cimitirului Internațional al Eroilor din Valea Uzului, unde au avut loc scene tensionate între români și maghiari de Ziua Eroilor, nu este una bună, iar el nu are încredere că naționalizarea ar fi o rezolvare, după ce instituțiile statului "nu au vrut sau nu au putut opri incidentele din 6 iunie".

Kelemen Hunor a declarat, luni, corespondentului Mediafax că poziția UDMR este că trebuie restabilită legalitatea și starea inițială, fiind nevoie de un dialog, inclusiv cu statul ungar și cu reprezentanții Ministerului Apărării din Ungaria.

Liderul UDMR a spus că Uniunea a propus diferite soluții la situația de la Valea Uzului în săptămânile care au trecut dar, după ziua de joi "lucrurile s-au schimbat destul de substanțial, pentru că instituțiile statului nu au vrut sau nu au putut opri acel scandal".

"Din acest punct de vedere există o lipsă de încredere, o reținere în ceea ce privește intenția și dorința diferitelor instituții de a găsi o soluție de consens. Noi am spus că trebuie restabilită legalitatea, trebuie restabilită starea inițială și trebuie un dialog, inclusiv cu statul ungar, cu reprezentanții Ministerului Apărării din Ungaria, așa cum scrie în acordul bilateral. Se poate găsi o soluție printr-o parcelă deschisă, aceasta era propunerea noastră, o nouă parcelă vizavi de cimitir ori lângă cimitir, pentru că este loc destul pentru cineva care dorește să facă un monument pentru soldații români. Este loc unii lângă alții, nu unii peste alții. Până nu există un dialog real și, după cele întâmplate joi, am prea puțină încredere că această soluție cu preluarea Cimitirului Valea Uzului de către MApN este bună, nu am încredere în această soluție. Nu cred în această soluție în acest moment și fără un dialog real”, a spus Kelemen.





Acesta a explicat că nici chestiunea administrativă legată de poziționarea Cimitirului Valea Uzului nu este rezolvată, nefiind soluționat conflictul privind granița dintre cele două județe, Harghita și Bacău.





"Noi credem că ceea ce s-a stabilit în anul 1968 ca graniță trebuie să rămână așa, Dărmăneștiul ar trebui să intre în legalitate, retrăgând hotărârea Consiliului Local prin care au stabilit, unilateral, că zona este a lor. Și, bineînțeles, este nevoie de un dialog cu toate părțile implicate înainte de a prelua în administrare cimitirul. Nu naționalizarea este soluția și nu naționalizarea poate rezolva preluarea acelui cimitir. Atunci toate cimitirele de acest tip din România ar trebui preluate de MApN, nu cred că are capacitatea de a gestiona o astfel de soluție. Acel cimitir a fost întreținut foarte bine ani la rând, nu ar avea nimeni nimic de comentat”, a subliniat liderul UDMR.





Kelemen Hunor susține că până când Codrin Munteanu, fost prefect al județului Covasna, mutat în 2014 la MApN, rămâne înalt funcționar în cadrul acestui minister, nu are nicio certitudine că nu se încearcă chiar o altă intervenție mai brutală în Cimitirul Valea Uzului. "Acest Codrin Munteanu este unul dintre autorii morali și nu numai a celor întâmplate în Cimitirul Valea Uzului”, a conchis Kelemen.

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat că instituția pe care o conduce va pregăti un memorandum prin care va solicita oficial Guvernului preluarea Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, decizia fiind adoptată în urma unei analize a situației necropolei.





"În urma analizei situației concrete a Cimitirului eroilor căzuți în cele două războaie mondiale de la Valea Uzului, Ministerul Apărării Naționale a demarat procesul de fundamentare a procedurile legale pentru preluarea în administrare a acestei necropole de război. Astfel, MApN va pregăti un Memorandum prin care va solicita Guvernului României preluarea acestui cimitir, în vederea menținerii statutului de cimitir internațional al acestei necropole de război, având în vedere faptul că aici sunt înhumați militari de mai multe naționalități, respectiv militari ungari, români, germani, ruşi, sârbi, austrieci și italieni”, a declarat Leș.





Potrivit ministrului, procesul de preluare a Cimitirului din Valea Uzului presupune consultarea tuturor părților implicate. "Structurile MApN care vor prelua responsabilitățile administrării cimitirului internațional vor asigura respectarea dreptului neîngrădit al fiecarei țări de a-și comemora eroii căzuți în luptă și care sunt înmormântați aici. De asemenea, MApN are capacitatea să asigure efectuarea activităților de protejare și întreținere a mormintelor și de reabilitare a operelor comemorative existente în cadrul acestui cimitir internațional, în deplin respect al normelor de drept internațional aplicabile și al acordurilor bilaterale ale statului român încheiate în acest domeniu cu țările care au eroi care odihnesc în cimitirul de la Valea Uzului”, a susținut Leș.