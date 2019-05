Emil Boc: Am votat pentru consolidarea statului de drept și pentru viitorul României în UE

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat, duminică, pentru viitorul României în UE şi pentru viitorul Europei, precum şi pentru consolidarea statului de drept şi a independenţei Justiţiei în România.







”Aceste alegeri, dincolo de dimensiunea lor internă, sunt despre viitorul Europei şi despre viitorul României în UE. Am votat pentru cei care pot asigura cu demnitate parcursul european al României, am votat cu cei care pot asigura continuitatea proiectului european şi consolida UE. De asemenea, am dat un vot pentru consolidarea statului de drept şi a independenţei Justiţiei în România. Cu alte cuvinte, am dat un vot pentru viitorul demn al României. În consecinţă, am votat la ambele alegeri, atât la alegerile pentru Parlamentul European, cât şi pentru referendum", a spus Emil Boc, citat de Agerpres.





În judeţul Cluj sunt deschise 664 de secţii de votare şi sunt aşteptate la urne 609.340 de persoane.