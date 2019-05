Gabriela Firea îi dă în judecată pe Roxana Wring și Nicușor Dan. În replică, acesta o provoacă să spună ce a făcut pentru București

”Ambele cereri sunt întemeiate pe faptul că cei doi pârâți au făcut publice, în mod repetat, afirmații false, calomniatoare, la adresa Primarului General și a Primăriei Municipiului București, în presă și prin intermediul rețelelor de socializare online”, anunță Primăria Capitalei, printr-un comunicat de presă. Potrivit Gabrielei Firea, acțiunile depuse la Tribunalul București, sunt de interes public.Firea îi acuză pe cei doi că ar submina credibilitatea Primăriei Capitalei. „Prin cererile înaintate se solicită Tribunalului să constate încalcarea dreptului la imagine a Primarului General și obligarea de a formula scuze publice – prin intermediul mijloacelor mass media – presa scrisă și televiziune. O altă solicitare privește acordarea de daune morale în cuantum de 100.000 de euro, sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale. Conform documentelor depuse, prin afirmațiile făcute de cei doi se induce opiniei publice o imagine negativă, nefavorabilă și de neîncredere față de activitatea Primarului General al Capitalei și a Primăriei Municipiului București”, se mai arată în comunicat, citat de Mediafax.Nicușor Dan a reacționat, provocând-o pe Firea la o dezbatere față în față despre proiectele Capitalei.”O aștept în instanță pe Gabriela Firea! O aștept pe Gabriela Firea la o dezbatere față în față în care să dăm socoteală ce am făcut fiecare pentru București din iunie 2016 până în prezent. În 2016 bucureștenii, prin voturile lor, ne-au clasat pe primele două poziții în opțiunea lor pentru primăria capitalei. O aștept pe Gabriela Firea să spună public acuzațiile pe care mi le aduce, pentru ca bucureștenii să vadă cine are dreptate. Îi aduc aminte că nu a răspuns la ultimul schimb de comunicate, legat de spațiile V3b și cluburile Fratelli, Bamboo, Le Gaga”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.Totodată, deputatul a mai precizat că Primăria București a pierdut toate litigiile, între care a amintit că tribunalul a suspendat autorizația emisă de Firea pentru complexul de blocuri și birouri din Calea Floreasca sau anularea hotărârii de înființare a companiilor municipale.„Îi reamintesc de cele 14 procese pierdute în care aparatul ei de specialitate a apărat actele ilegale ale primarului Oprescu: PUD pentru complex imobiliar pe spațiul verde în Kiseleff 45, autorizație de desființare pentru imobilele din Christian Tell (trei acțiuni), autorizație de construire str. Dionisie Lupu, autorizație de desființare și construire Școala 80 - sediul Primăriei Sector 3, utilitatea publică a proiectului Berzei - Buzești, autorizații de desființare pentru Hotel Marna și Casa Rădulescu, autorizație de desființare pentru Casa Eminescu, autorizație de construire str. Berzei, autorizație de desființare pentru 3 imobile pe str. Berzei”, mai spune Nicușor Dan.