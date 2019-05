Premierul ungar Viktor Orban vine în vizită în Transilvania și inaugurează cea mai mare fabrică de amestecuri de furaje din România

UDMR a anunțat joi că Viktor Orban vine în România la invitația Uniunii, iar în 8 mai se va întâlni cu conducere formațiunii, cu reprezentanții UDMR în administrația publică și cu cei au bisericilor maghiare. În 10 mai, premierul ungar va inaugura cea mai mare fabrică de amestecuri de furaje din România, aflată în localitatea Sânpaul din Mureș și va vizita Academia de Hochei pe Gheață din Cârța și Centrul de Protecție a Copilului Sf. László din Sânsimion, ambele din județul Harghita. La inaugurarea Academia de Hochei a Ținutului Secuiesc, Viktor Orban va asista și la un meci demonstrativ de hochei pe terenul din Cârța.Fabrica de nutreţuri com­­binate din Sânpaul va fi deschisă în urma unei investiții de 15 milioa­ne de euro, de compania UBM Feed Ro­mâ­nia, care are ca acţio­nari grupul UBM din Un­garia şi companiile locale East şi Oprea Avi Com, producătorul bran­dului Puiul de Cră­ieşti. Fabrica va avea o capacitate de pro­ducţie de 30 de tone pe oră, adică apro­xi­mativ 220.000 de tone pe an, și va asigura în principal furaje pentru fermele cu activități zootehnice, ferme de păsări, suine sau rumegătoare, potrivit site-ului companiei.