[P] Cu PayPoint scapi de grija plăților facturilor și te poți bucura de Sărbătorile de Paște în liniște!

Specialiștii PayPoint ne recomandă să încercăm să avem răbdare și să planificăm totul astfel încât să evităm momentele stresante. Elementul esențial este să ne relaxăm din când în când și să avem grijă de noi înșine. Chiar dacă bugetul este limitat, nu uita că timpul petrecut alături de cei dragi este mai valoros decât o masă cu multe feluri de mâncare sau cadouri sofisticate.Până pe 26 aprilie, PayPoint desfășoară campania online „De Paște, PayPoint te premiază!” Pentru înscrierea în concurs, participanții trebuie să achite 3 facturi prin serviciul de plată PayPoint și să introducă codurile aferentele plăților pe site-ul de concurs: www.paypointepremiaza.ro . În cadrul promoției sunt oferite 21 de premii: 5 premii a câte 500 lei, 7 premii a câte 300 lei și 9 premii a câte 100 lei, acestea fiind oferite sub formă de tichete cadou.Poți evita stresul asociat cu plata facturilor, folosind terminalele PayPoint instalate în magazinele de proximitate pentru plata a peste 80 de furnizori de servicii din domeniul telecomunicațiilor, utilităților și serviciilor financiare. Odată ce ai scăpat de această grijă importantă, te poți concentra asupra celorlalte sarcini, dar mai ales poţi să petreci mai mult timp alături de familie și prieteni.Clienții trebuie doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin în care se găseşte un terminal PayPoint. În urma scanării codului de bare de pe factură, clientul achită suma în numerar și primește pe loc un exemplar al chitanței cu detaliile tranzacției (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc). Operațiunea durează doar câteva minute, reducând astfel considerabil timpul alocat plății facturilor.Tot procesul este foarte sigur, iar suma de bani este procesată instant. Serviciile oferite de PayPoint au la bază o infrastructură IT performantă, o tehnologie de plăţi modernă şi procese riguros stabilite.PayPoint pune la dispoziția clienților peste 11.700 puncte de plată disponibile în toată țara, în supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarketuri, magazine mixte cu program de lucru prelungit. Aici găsești lista furnizorilor parteneri și aici este harta interactivă a locațiilor PayPoint.