VIDEO Cu câteva zile înainte de Paște, la Rânca ninge din nou

De altfel, pe DN 67 C - Transalpina - se circulă în condiţii de iarnă, iar drumarii intervin cu utilaje şi împrăştie material antiderapant."Prognoza era cu ninsoare în perioada aceasta, dar de la 2.800 de metri, nu de la 2.500. A nins, e vânt puternic în continuare, de la kilometrul 24, undeva sub releu, e zăpadă adusă de vânt în continuare pe drum. Acționăm cu utilaje, cu material antiderapant, pentru că este și foarte frig. Se circulă în condiții de iarnă până la Rânca”, a declarat, corespondentului Mediafax, Ion Tudor, directorul Secţiei Drumuri Naţionale Târgu-Jiu.El a precizat că în unele zone stratul de zăpadă are chiar și cinci metri."Este alb, este frumos, este de săniuță, nu știu dacă și de schiuri. Noi voiam să pregătim, după Paște, deszăpezirea pe Transalpina, dar din păcate orice încercare în perioada aceasta este în zadar. Așteptăm să fie condițiile prielnice, să putem să rezolvăm și această problemă. Zăpada este foarte mare și riscul să alunece de pe versanți grohotiș, în drum, este mare. Sunt zone unde zăpada are un metru, doi, cinci metri, în decor”, a mai spus directorul Secţiei Drumuri Naţionale Târgu-Jiu.