VIDEO Plânsetele sfâșietoare ale unui copil, printre țipetele unei îngrijitoare. O grădiniță și o creșă din Timișoara se acuză reciproc

Momente cutremurătoare au fost surprinse în fața unei clădiri din Timișoara care adăpostește o grădiniță și o creșă. Printr-un geam deschis, răzbat plânsetele sfâșietoare ale unui copil, în vreme ce o îngrijitoare țipă la el. "Sunt cuminte", strigă copilul printre plânsete, potrivit unei înregistrări prezentate de Opinia Timișoarei.

Strigătele disperate ale unui copil, în timp ce o femeie țipă la el, au fost înregistrate cu telefonul mobil de o mamă, din stradă, în fața clădirii în care funcționează atât Gradinița 25 cu program prelungit, cât și creșa "Ileana Cosânzeana" din Timisoara.

- "Sunt cuminte, sunt cuminte, auuu, mamaaaa”, strigă disperat copilul, printre plânsete, în vreme ce i se cere imperativ să doarmă.

- "Du-te pe pat, du-te pe pat", îi strigă furioasă o femeie, probabil o îngrijitoare.

- "M-am cumințit, nuuu, m-am cumințit, nu vreau și nu-mi place", se aude apoi copilul strigând printre suspine.

Se pare că imaginile au fost filmate în timp ce copiii erau puși la somn, iar cea care urlă la micuț nu încearcă nicio secundă să-l oprească din plâns.

Acuzații reciproce între reprezentanții creșei și cei ai grădiniței

Directoarea grădiniței susține că plânsetele răzbat din creșă, în vreme ce coordonatoarea creșei spune că este vorba despre grădiniță, întrucât ferestrele creșei sunt închise, iar micuții până în 3 ani nu vorbesc atât de bine.

"Geamurile, acolo unde s-a filmat, sunt ale creșei, întrucât avem spații comune cu creșa Ileana Cosânzeana. Noi am făcut reconstituirea, că am avut Săptămâna Altfel, și educatoarele noastre de acolo de la etaj au fost plecate. Filmarea s-a făcut joi la 11.57, iar educatoarele se văd pe camere cum au venit mult după această oră. Nicidecum nu erau copiii noștri la culcare. Erau copiii din creșă. Noi acolo nu avem acces", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro directoarea Grădiniței 25 din Timișoara.

La rândul său, coordonatoarea creșei susține că scenele se auzeau din grădiniță și că va cere Poliției o expertiză.

"Vom cere la poliție o expertiză. Vom face sesizare, vom cere expertiză pentru voce, voi cere să mearg fetele mele la detectorul de minciuni. În ultimele 2 secunde se văd geamurile închise. Creșa are o grupă la parter, sunt 2 săli unde sunt jaluzelele portocalii, iar cele din stânga, sus, la etaj, sunt ale grădiniței, sunt geamuri deschise. Jos, unde e creșă sunt închise. Filmarea a fost făcută de mamă, stătea pe bancă. La final a filmat și geamurile din stânga, controversatele, care sunt închise. Am trimis filmulețul la părinții copiilor de la creșă, nimeni nu și-a recunoscut copilul. I-am zis directoarei de la grădiniță să îmi arate filmulețul, nu mi-a arătat. Am discutat cu mama, care spune că de la grădiniță de sus s-a auzit, directoarea spunea că era cu ‘Scoala altfel’. Nu s-a întâmplat în creșă, ci la gradiniță", a susținut Gabriela Crăciun, coordonatoarea creșei.

Șefa Inspectoratului Școlar Timiș, Aura Danielescu, spune că va verifică dacă directoarea grădiniței minte sau nu, pentru a stabili cui revine responsabilitatea celor întâmplate.