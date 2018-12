Atenționări cod galben de viscol pentru opt județe

Avertizarea cod galben vizează județele Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin, Prahova, Argeş, Dâmboviţa și Buzău.Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în zona de munte a judeţelor Vâlcea şi Gorj vântul va sufla cu viteze de 90-100 kilometri la oră, spulberând zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. Și în zona de munte a judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin, vântul va atinge 80-90 de kilometri la oră şi izolat va atinge peste 100 de kilometri la oră. De asemenea, vor fi ninsoare viscolită si zăpadă spulberată care determină scăderea vizibilităţii sub 50 metri.Şi în zona de munte a judeţelor Prahova, Argeş, Dâmboviţa şi Buzău, rafalele de vânt vor atinge viteze de 90-120 de kilometri la oră, spulberând puternic zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. În Buzău, în special la altitudini de peste 1500 de metri, vântul va sufla cu 70-90 de kilometri la oră.