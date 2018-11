Jaf de 200.000 de lei la Societatea de Transport Public din Tulcea. Hoții au imobilizat paznicul și au fugit cu banii de salarii

Banii erau destinați plății salariilor angajaților. Potrivit reprezentanților societății, alarma s-a declanșat la ora 3.17, dar când primul echipaj de intervenție de la firma de pază cu care Societatea de Transport Public Tulcea are contract a ajuns la fața locului, hoții deja fugiseră cu prada.Primele informații arată că două persoane l-au agresat pe paznicul de la poarta principală, după care l-au imobilizat, iar apoi au intrat la casierie. Ei au găsit cheia de la seiful cu bani, de unde au luat aproximativ 200.000 de lei şi au fugit, toată acțiunea durând numai câteva minute.„În seif se găseau aproximativ 200.000 de lei, banii de salarii. Îi scosesem de la bancă de vineri, pentru că luni trebuie să plătim salariile. Poate că s-a acționat la pont, poate s-au primit informații din interior. Nu știu, dar cu siguranță luni vom face și noi cercetări interne”, a declarat directorul STP Tulcea, Dan Bălan.De asemenea, el a precizat că va avea discuții și cu reprezentanții firmei de pază cu care STP Tulcea are contract, pentru a vedea cum au fost respectate clauzele contractuale. Potrivit lui Dan Bălan, plata salariilor va întârzia acum „aproximativ o săptămână”, până ce societatea va avea din nou disponibilă suma respectivă.Reprezentanții IPJ Tulcea spun că a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, cercetările fiind continuate pentru identificarea autorilor. Societatea de Transport Public din Tulcea a fost afectată la începutul acestui an de un incendiu puternic, care a distrus întregul garaj și în care au fost pierdute aproape toate autobuzele firmei.