Cine sunt magistrații care judecă procesul lui Dragnea. Printre ei, un fost procuror DNA și judecătoarea care l-a condamnat pe Adrian Năstase în dosarul "Trofeul Calităţii"

Rodica Cosma, mai multe dosare „grele”





Magistratul Rodica Cosma a judecat mai multe dosare importante.





Rodica Cosma este magistratul care a decis, în aprilie 2014, eliberarea din arest și cercetarea sub control judiciar a fostului primar al Constanței Radu Mazăre, în dosarul campusului social Henri Coandă. Judecătoarea Cosma este și cea care l-a achitat în prima instanță pe fostul ministru Tudor Chiuariu, a făcut parte din completul care a dispus neînceperea urmării penale în dosarul de plagiat al premierului Ponta, a decis condamnarea definitivă a lui Cătălin Voicu, iar în două dosare diferite l-a achitat și l-a condamnat pe Gigi Becali.







În dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării, dosarul care practic l-a trimis pe Gigi Becali în închisoare, judecătoarea Cosma a făcut opinie separată și a decis că se impune achitarea lui Becali. În dosarul "Valiza", judecătoarea Cosma a decis să îl condamne pe omul de afaceri din Pipera.







La judecata pe fond în Dosarul "Poștă Română", Rodica Cosma, alături de alți doi judecători, a decis achitarea fostului ministru al Justiției Tudor Chiuariu. La recurs, Chiuariu a fost condamnat definitiv.

Rodica Cosma a hotărât condamnarea pe fond la cinci ani de închisoare a fostului ministru Monica Iacob Ridzi și a judecat și unul din dosarele Zambaccian ale lui Adrian Năstase, însă nu a făcut parte din completul care a pronunțat decizia definitivă.







Rodica Cosma a făcut parte și din completul care a decis condamnarea definitivă a fostului senator PSD Cătălin Voicu.







În 17 martie 2014, completul de la Înaltă Curte din care a făcut parte și judecătoarea Rodica Cosma a decis că premierul Victor Ponta nu poate fi anchetat pentru presupusul plagiat din lucrarea sa de doctorat.





Valentin Șelaru, fost procuror delegat la DNA, obiectul unor articole critice pe luju.ro





Valentin Horia Selaru Foto: LinkedIn Valentin Horia Șelaru este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiției din iunie 2013. În luna mai a acelui an, Șelaru a susținut, alături de alți 40 de magistrați, în fața plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 29 de posturi vacante de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Anterior, acesta fusese procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, delegat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.





Valentin Horia Șelaru a făcut obiectul mai multor articole critice pe site-ul luju.ro, un site apropiat actualei puteri. Astfel, într-un articol din 2017 judecătorul, un fost „consilier al șefei DNA” Laura Codruța Kovesi, este acuzat că a participat la petrecerile SRI din vila K2 și că, în calitate de procuror, „a închis mai multe dosare care vizau oameni apropiați regimului Basescu”. Acesta este criticat și de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat în primă instanță pentru fals în înscrisuri și este cercetat penal în dosarul ”Black Cube” și care promovează o retorică apropiată de cea a actualei puteri PSD-ALDE în ceea ce privește ”statul paralel”, nu doar pe Facebook ci și în aparițiile constante la televiziuni.





Șelaru a făcut parte din completul de judecători care, în 30 iunie 2016, a dispus achitarea lui Traian Berbeceanu, fost comisar-șef al BCCO Alba Iulia, în dosarul în care era acuzat de mai multe infracțiuni, printre care spălare de bani, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sprijinire a unui grup infracțional organizat și complicitate la delapidare.





În ianuarie, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat la Înalta Curte de Casație și Justiție, recuzarea judecătorului Șelaru din completul care trebuia să judece contestația cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile și conturile firmei.





Simona Neniță, implicată și ea în mai multe cauze cu miză





Judecătoarea Simona Neniță a făcut parte din completul de trei judecători care a decis în mai 2014 să mențină decizia Parchetului General de a nu începe urmărirea penală pentru plagiat împotriva premierului de atunci Victor Ponta. Potrivit G4media, Nenință este soția avocatului Mihai Dinu, care l-a reprezentat în instanță pe fostul parlamentar PSD Cătălin Voicu, condamnat pentru corupție.





Neniță a fost numită de CSM la secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție în august 2011, fiind astfel promovată de la Tribunalul București.

Judecătoarea Simona Neniță este și cea care a respins contestația fostului procuror de la DNA Ploiești Mircea Negulescu față de ordonanța prin care a fost plasat sub control judiciar.

Alina Ioana Ilie a făcut parte din completul care l-a condamnat definitiv pe Adrian Năstase în dosarul "Trofeul Calităţii"

Judecătoarea Alina Ioana Ilie a făcut parte din completul care l-a condamnat definitiv pe fostul premier Adrian Năstase la doi ani de închisoare cu executare în dosarul "Trofeul Calităţii".





Alina Ioana Ilie a făcut parte şi din completul de cinci judecători care l-a condamnat definitiv pe Gigi Becali, în februarie 2013, la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul sechestrării celor care i-au furat mașina. De asemenea, ea a făcut parte din completul care în iunie 2012 a decis condamnarea lui Corneliu Iacubov la șapte ani de închisoare în dosarul “Rafo-Carom”. Ea a făcut parte, alături de Florentina Dragomir şi Rodica Cosma, și din completul care a decis condamnarea definitivă, în iunie 2013, a fostului procuror Maximilian Bălăşescu la cinci ani de închisoare pentru luare de mită.





Ea a promovat la Curtea Supremă în decembrie 2011. Anterior, Ioana Ilie a fost judecător la Curtea de Apel Bucureşti, la Tribunalul București, la Judecătoria Sector 3 și la Judecătoria Braşov.





Judecătoarea Francisca Vasile este cea care a anulat interceptările din dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Argeș Constantin Nicolescu și al deputatului Mircea Drăghici, obținute în baza mandatului de siguranță națională. Ulterior, alți doi judecători i-au desființat hotărârea. Ea a lucrat la Curtea de Apel București până în octombrie 2012, trecând apoi la instanța supremă.







Francisca Vasile a făcut parte din completul care a admis, în acest an, solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de redeschidere a dosarului Tel Drum, în care este vizat și liderul PSD Liviu Dragnea. Dosarul fusese închis în 2013, iar redeschiderea a fost decisă doar pentru faza in rem a urmăririi penale şi doar în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu.



De asemenea, judecătoarea Francisca Vasile a decis ca Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, să rămână sub control judiciar în dosarul în care acesta este acuzat de deturnare de fonduri europene.







----------------------------------



Înalta Curte de Casație și Justiție a reluat procedura de desemnare a membrilor completurilor de cinci judecători ca urmare a deciziei de miercuri a Curții Constituționale, care a stabilit că există un conflict juridic de natură constituțională între instanța supremă și Parlament, iar completurile de cinci judecători trebuie refăcute.

Procesul în care liderul PSD a fost condamnat de instanța supremă, în 21 iunie, la trei ani şi jumătate de închisoare a avut două termene în apel la completul de cinci judecători de la instanța supremă. Primul termen, de la începutul lunii octombrie, a fost amânat pentru a da posibilitatea unora dintre inculpaţi, între care şi Liviu Dragnea, să îşi angajeze avocaţi. Cel de al doilea termen al procesului a avut loc luni, când procesul a fost amânat din nou, după ce avocații au cerut timp să studieze motivele de apel. Următorul termen a fost stabilit pentru 3 decembrie.

Procesul lui Liviu Dragnea a fost reluat de la zero de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și în faza de fond, în condiţiile în care unul dintre magistrați, Ana Maria Dascălu, s-a pensionat.

Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. În motivarea deciziei, magistraţii de la ICCJ notează că liderul PSD "a adoptat o conduită nelegală, antisocială şi imorală, în dezacord cu rangul demnităţii publice deţinute". De asemenea, magistrații arată în motivare că, prin influenţă şi putere, Dragnea a determinat-o pe fosta directoare a DGASPC, Floarea Alesu, să săvârşească infracţiunea de abuz în serviciu.

Noua componență a Completului 1 de 5 judecători în materie penală de la instanța supremă: Rodica Cosma, Valentin Horia Șelaru, Simona Claudia Neniță, Francisca Vasile și Ioana Alina Ilie. Supleanții pentru completul 1 penal sunt: Tatiana Rog, Florentina Dragomir, Andrei Claudiu Rus, Luciana Mera și Săndel Macavei. Până acum, Completul 1 a fost condus de vicepreşedintele ICCJ Iulian Dragomir, iar membrii titulari au fost magistrații Simona Cristina Neniţă, Daniel Grădinaru, Florentina Dragomir şi Lavinia Lefterache. Supleanţii erau judecătorii Maricela Cobzariu, Dan Andrei Enescu, Valentin Horia Șelaru şi Silvia Cerbu.