Filosoful Mihai Șora împlinește azi 102 ani

Nascut pe 7 noiembrie 1916, Mihai Sora este, din octombrie 2012, membru de onoare al Academiei Romane. Este membru fondator al Grupului de Dialog Social, al Aliantei Civice si al Societatii Romane de Fenomenologie.A obtinut premiul Uniunii Scriitorilor, in 1978, pentru "Sarea pamantului", si in 1998, pentru "Firul ierbii".A tradus din Jean-Jacques Rousseau ("Visarile unui hoinar singuratic") si din Jean Paul Sartre ("Cu usile inchise"). In 2016, a primit Ordinului "Steaua Romaniei", in rang de Cavaler, din partea presedintelui Klaus Iohannis.