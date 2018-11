Ministerul Educației ar urma să anunțe astăzi decizia privind introducerea testelor grilă la Bacalaureat și Evaluarea Națională 2019

Ministrul Educaţiei, Rovana Plumb, ar urma să anunțe astăzi decizia privind testele grilă pentru Evaluarea Naţională şi pentru Bacalaureat, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii profesorilor, elevilor și părinţilor pe tema noilor modele de subiecte. Miercuri, Centrul de Examinare şi Evaluare a publicat subiectele la examenele naţionale din 2019 care conţineau într-un procent de 40% teste grilă.Rovana Plumb a declarat, joi, pentru HotNews.ro că a decis retragerea de pe site a modelelor de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluare națională 2019, publicate miercuri, iar vineri va avea o întâlnire cu reprezentanţii profesorilor, elevilor și părinţilor pe tema noilor modele de subiecte."Eu am solicitat această consultare, pentru că e o decizie pe care o luăm şi care trebuie să vină în sprijinul copiilor, părinţilor, sistemului educaţional. Trebuie să fie fundamentată şi să ţină cont de părerile tuturor factorilor implicaţi. De aceea, am şi retras de pe site ce s-a publicat ieri. Aşa mi se pare normal. Am solicitat această consultare pentru a auzi toate opiniile de la toţi factorii implicaţi şi apoi să luăm o decizie, care va fi comunicată la ora 14.00, la declaraţiile pe care le voi face", a spus Rovana Plumb, ministrul interimar al Educaţiei.Întrebată ce mesaj are pentru elevii care se pregătesc pentru examenele naţionale, Rovana Plumb a răspuns: "Elevii să aştepte până mâine. Asta este rugămintea. Vrem să luăm decizii bune care să vină în sprijinul lor, pentru că şi noi am trecut prin examene. Necesită o perioadă de pregătire aceste examene, se trece prin perioade sau stări emoionale şi elevii trebuie să ştie la ce se aşteaptă, la fel şi părinţii", a conchis Rovana Plumb.CITEȘTE ȘI: