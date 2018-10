​VIDEO 100 de baloane cu aer cald, ridicate în Țara Lăpușului

​

O sută de baloane cu aer cald au fost ridicate joi de la sol, pe un câmp de lângă localitatea Rogoz, în Ţara Lăpuşului, în cadrul Festivalului Ballon Fiesta, care are loc în aceste zile în Maramureş.





Potrivit organizatorului festivalului, Loredana Ionescu, cele 100 de echipaje, care reunesc câteva sute de persoane, provin din 28 de ţări europene.



"Ne-am dorit foarte mult să organizăm evenimentul acesta în acest an, în mod special în acest an pentru că încercăm să sărbătorim România şi românii într-un alt mod. 100 de ani de România, 100 de baloane cu aer cald are au toată Europa. Avem 28 de ţări reprezentate, aproape toate ţările din Europa care au baloane cu aer cald şi piloţi. Suntem în Ţara Lăpuşului, în Maramureş, într-o zonă foarte frumoasă. Am vrut să dedicăm această zi echipajelor şi piloţilor pentru ca ei să intre în direct contact cu oamenii de aici, cu tradiţiile noastre, cu ceea ce avem foarte valoros", a declarat, pentru AGERPRES, Loredana Ionescu.





Ideea organizării acestui eveniment într-un peisaj specific Maramureşului, printre căpiţe de fân, a avut ca scop o întâlnire specială între europenii împătimiţi de zborul cu balonul şi localnicii din zonă, a căror viaţă a fost animată joi de cele 100 de baloane care au colorat cerul.

"Festivalul acesta pune România pe harta Europei în lumea baloniştilor. Toţi cei care sunt aici vor deveni ambasadori pentru ceea ce au văzut şi ce simt aici. Aşa că foarte important a fost să zburăm de la căpiţele de fân, împreună cu oamenii din zona Lăpuşului. Am aterizat şi noi într-o livadă, unde o tanti a venit şi ne-a oferit mere şi am plecat de la ea cu o traistă plină", a spus Peter Hurley, care este de asemenea organizator al acestui eveniment.





Cunoscutul organizator de evenimente irlandez, care locuieşte de câţiva ani în România, consideră că acest tip de contact uman între oameni care provin din diferite părţi ale Europei este esenţial pentru crearea unor punţi.





La rândul său, iniţiatorul acestui festival, John Istrate, care este şi unul dintre cei doi piloţi care au început să practice această activitate în România, a zborului cu balonul, a spus că a fost ales tocmai Maramureşul pentru acest eveniment, la care au participat câteva sute de europeni, tocmai datorită frumuseţii locurilor şi a ospitalităţii oamenilor.





"Sunt fericit că în acest an al Centenarului organizatorii au reuşit să aducă 100 de baloane pentru cei 100 de ani pe care îi aniversăm de la Marea Unire. De ce baloane? Pentru că orice apariţie a unui singur balon cu aer cald este un spectacol. Sunt colorate, sunt foarte vii, fac gălăgie şi este greu să le ratezi, este un spectacol", a afirmat Istrate.





De asemenea, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică publicul va avea posibilitatea să facă scurte zboruri de agrement pe aerodromul Aeroclubului Baia Mare, situat în vecinătatea Aeroportului Internaţional Maramureş. În cursul zilei de duminică vor avea loc zboruri, dimineaţa de la ora 8,00, iar după-amiaza de la ora 17,00 şi, de asemenea, va fi organizat un moment special, cele 100 de baloane urmând să fie gonflate şi legate la ancoră pentru a putea fi admirate de cât mai mulţi dintre participanţii la festival.





Organizatorii nu au uitat nici de eroii Primului Război Mondial, fie ei din România sau din alte ţări europene, iar duminică va fi păstrat un moment de reculegere în memoria lor.